Süs bitkileri ve kaktüs üretimine sevgililer günü dopingi Süs bitkileri sektörü 2021 yılından ümitli

Antalya’nın Serik ilçesinde süs bitkileri üretimi yapan firma, pandemi döneminde yaşanılan sıkıntıya rağmen Kuveyt, Katar, Ürdün, Lübnan, Kuzey Afrika, Libya ve Cezayir, İspanya, ve İtalya gibi ülkelere süs bitkileri ihracatına devam ediyor. Sektör, yaklaşan sevgililer günü ve Dünya kadınlar günü için de üretimini artırdı.

2020 yılının ilk 5 ayında yüzde 7080 daralmalar yaşanan sektör de ihracat çalışmaları devam ediyor. Pandemi dolayısıyla müşterilerin Türkiye’ye gelip bitkileri göremediğini fakat yaşanılan sıkıntılara rağmen 2021 yılından ümitli olduklarını belirten süs bitkileri firması genel müdürü ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Hami Başoğlu, “Özellikle körfez ülkeleri başta olmak üzere Kuzey Afrika ve sıcak iklim ülkeleri, Akdeniz havzaları. Bu alanlara ihracat yapmak hedefimiz. 9 yıldır yaklaşık 1000 dönüm bir alana ulaştık. Bir kısmı kapalı alanlar bir kısmı da açık alanlar. Deneme çalışmaları ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Pandemi döneminde her sektörde olduğu gibi süs bitkisi üretim sektöründe de özellikle de 2020 yılının ilk 5 ayında yüzde 7080 daralmalar yaşandığını söyleyen Başoğlu, müşterilerin Türkiye’ye gelip bitkileri göremediğini ifade etti. Başoğlu, "Pandemi koşulları nedeniyle gelemedikleri için ülkemize sipariş veremiyor dolayısıyla daralma oluyor. Kuveyt, Katar, Ürdün, Lübnan, Kuzey Afrika, Libya ve Cezayir gibi ülkeler hatta Akdeniz iklimine haiz İspanya, İtalya gibi bölgelerde ki müşterilerimiz şu anda fena değiller. Bu ülkelere ihracat ve çalışmalarımız devam ediyor“ dedi.

Kuraklık döneminden dolayı kurakçıl bitki üretimine önem verdiklerini belirten Başoğlu, “Kurakçıl çöl ve Akdeniz bitkileri üretiyoruz. Son iki yıldır özellikle kurakçıl bitki üretimine ağırlık verdik. Körfez ülkelerinde peyzaj projesi çizildiğinde sular idaresi tarafından onay alınır proje için. Bitkinin yapılan bir ağaçlandırma projesine muhakkak yıllık su tüketimi hesaplanarak başvuruda bulunuluyor. Eğer su idaresinden su bakanlığından onay gelirse, ondan sonra bu proje uygulamaya geçiliyor. Biz de buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.



Yaklaşan sevgililer günü ve 8 Mart dünya kadınlar günü öncesi talepler arttı

Son dönemlerde pandemiden de kaynaklı olarak kadınların kaktüs üretimine ilgisi çok fazla olduğunu söyleyen Peyzaj mimarı Erdem İlhan ise kadınların daha çok evde vakit geçirdikleri için bitkilerle talebin arttığını söyledi. Özellikle sukulent kaktüs türlerine daha çok ilgi gösterildiğini hatırlatan Erdem, "Tabi yaklaşan sevgililer günü, 8 Mart dünya kadınlar günü ile ilgili talepler oluyor. Bunlara yönelik üretimler yapıyoruz. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde nikahta düğünde şekerlemeler dağıtılırdı. Şimdi daha kalıcı olduğu için küçük sukulent kaktüs türleri daha çok revaçta. Genelde özel günler için geliyorlar. Pandemi döneminin etkisiyle satışlarda artış oldu. Şu an iyi durumda. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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