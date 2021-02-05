Antalya'da son 18 yılda 20 baraj, 3 gölet yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Antalya’ya yaptığı yatırımlarla projeleri hayata geçiriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ’Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır. ’dedi.



Tarım ve Turizmin Başkenti Antalya’nın Topraklarını Sulamaya Açıyoruz

Özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önem taşıdığını söyleyen Yıldız, son 18 yılda Antalya ilinde inşa edilen 62 sulama tesisi ile 464 Bin 739 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını söyledi. Yıldız, "Böylece Antalya topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 496 milyon 604 bin 641 TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Antalyamız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 10 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 10 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 127 Bin 820 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır.’ dedi.



Antalyaya 20 Baraj ve 3 Gölet Kazandırdık.

Tarım ve turizmin başkenti olan Antalya'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 202 adet Tesis ile 5 Milyar 208 Milyon 711 Bin 004 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,’ Antalya’da son 18 yılda 20 baraj ve 3 gölet inşa ettik. İnşaatı Devam Eden 2 Gölet ile 11 Bin 190 Dekar Arazi Daha Sulamaya Açılacaktır. Diğer taraftan Antalyalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Antalya’nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 2 göletin yapım çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.



"Antalya’da Taşkın Riskini Azaltıyoruz"

Antalya'da taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 95 adet taşkın koruma tesisi ile 148 yerleşim yeri ve 179 Bin 415 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 8 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Genel Müdür Yılmaz, " Baraj ve Gölet Çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Barajı İnşa çalışmalarımız kapsamında Antalya ilimizde 1 adet depolama tesisi çalışmalarımız tamamlanmış olup, 9 adet yeraltı barajının da proje ve planlama çalışmaları devam etmektedir ‘dedi.

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