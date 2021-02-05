Yabancı öğrenciler, Demre'de denizin keyfini çıkardı



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)TÜRKİYE'de öğrenim gören ve pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu 135 öğrenci, moral amaçlı geldikleri Antalya'nın Demre ilçesinde denizin tadını çıkardı.

Türkiye'deki çeşitli liselerde öğrenim gören ve pandemi nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu 135 öğrenci için moral gezisi düzenlendi. Gezi kapsamında başta Çin, Güney Kore, Türk Cumhuriyetleri, Uzak Doğu Asya, Balkan ve Afrika ülkeleri olmak üzere 60 ülkeden 135 öğrenci, bir günlüğüne Demre ilçesine geldi. Üç otobüsle ilçeye gelen öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında kış mevsimi nedeniyle boş olan Çayağzı Plajı'na götürüldü. Öğrenciler, sıcaklığı 17 derece olan denize girip, Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkardı. Sahilde ve denizde çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, 'En büyük Türkiye' diye bağırdı.

Öğrencilerden Filistinli Ahmed Elnehel, iki yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Bugün Demre'ye geldik, gezmek için. Denize girdik. Ben çok mutluyum" dedi. Afganistanlı Muhammed Asif Rafik ise, "İki yıldır Türkiye'de öğrenim görüyorum. Bugün kışın ortasında denize girdik. Demre çok güzel bir yer" diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle aylarca kapalı kalmanın stresini atan öğrenciler, ardından otobüslerle Demre'den ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-02-05 11:56:30



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