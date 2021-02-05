Olga, yeniden yuvaya döndü

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Muratpaşa Belediyespor, eski oyuncusu Olga Laiuk’la 4 yıllık aranın ardından yeniden anlaştı. Takımla antrenmana çıkan Laiuk, Muratpaşa Belediyespor’un yarın oynayacağı Anadolu Üniversitesi maçında forma giymesi bekleniyor.

Kadınlar Hentbol Süper Lig’inin iddialı ekiplerinden Muratpaşa Belediyespor, 2012 – 2016 yılları arasında, 4 sezon takım forması giyen Olga Laiuk’la sözleşme imzaladı. Muratpaşa’da oynadığı dönemde ligin en iyi sağ kanat oyuncusu da seçilen 36 yaşındaki Laiuk, imzaların atılmasının ardından ayağının tozuyla takımla ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli oyuncunun, antrenör Kadir Ayar’ın şans vermesi durumunda cumartesi oynanacak Anadolu Üniversitesi maçında sahada olması bekleniyor.

Olga Laiuk’la kadrosunu güçlendiren Paşanın Melekleri, Süper Lig’in 13’üncü hafta maçında Eskişehir deplasmanında olacak. Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’yle maç, Porsuk Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Hasan Tiryaki ve Sinan Çoban yönetecek.

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