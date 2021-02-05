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Cherchesov: Hatırladığım 'İmparator Terim'

DHA

Cherchesov: Hatırladığım 'İmparator Terim'


Tolga YILDIRIMNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) RUSYA Milli Takım Direktörü Stanislav Cherchesov, milli takımla ilk maçında Türkiye'ye karşı Fatih Terim'e rakip olduğunu belirterek, "Milli takımda 2016'da ilk maçımı burada oynadım. Türkiye'nin benim için özel yeri var. İmparator diye hatırladığımız Fatih Terim ile milli takımdaki ilk maçım 0-0 bitmişti. Üzgünüz, yenemedik ama genel olarak çok güzel geçti maç. Dünya Kupası hazırlıklarına da burada başladığımız için Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var" dedi.
Antalya'da kamp yapan Rus futbol takımlarının hazırlıklarını takip eden Rusya Milli Takım Direktörü Stanislav Cherchesov, Belek'teki Cornelia Diamond Golf Resort Spa'da basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de özel anıları olduğunu anlatan Stanislav Cherchesov, "Milli takımda 2016'da ilk maçımı burada oynadım. Türkiye'nin benim için özel yeri var. İmparator diye hatırladığımız Fatih Terim ile milli takımdaki ilk maçım 0-0 bitmişti. Üzgünüz, yenemedik ama genel olarak çok güzel geçti maç. Dünya Kupası hazırlıklarına da burada başladığımız için Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var" diye konuştu.
"BENİM GÖNLÜM HEP ANTALYA"
Özel takımları yönetirken sık sık kamp için Antalya'ya geldiklerini aktaran Stanislav Cherchesov, milli takım kamp programında Soçi'ye gideceklerini dile getirdi. Geçmiş ziyaretlerinde ve kamplarda Türkiye ve Belek'ten kendilerine sunulan hizmetten çok memnun kaldıklarına değinen Stanislav Cherchesov, "Milli takımın hazırlık kamplarında plan değişikliği olursa ilk başvuracağımız yer Belek, Antalya olacaktır. Dubai ve İspanya'da kamp yapan takımlarımız oldu. Cornelia'ya gelen takımımız var. Her takımın kendi tercihidir ama benim gönlüm hep burada olmuştur. Benim için aynı anda çok takım, genç oyuncu, hocasıyla bir araya gelip seçmeler öncesi fikir alışverişinde bulunmak önemli. Belek, benim hazırlık alanımdır. Bir haftada bütün gözlemimi yaptığım önemli bir yerdir" dedi.
Rusya Ligi'nin pandemi sürecinde birçok engeli aşıp, takımların toparlanma sürecine girdiğini vurgulayan Stanislav Cherchesov, "Yüzde 50 seyirci ile maçlar oynanıyor. Milli takım olarak şu an bize ciddi ve farklı bir gözle bakılmasını tavsiye ederim. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonasına katılmaktı. Sıralamaya baktığımızda uluslararası lig puanında üst sıralara çıktık. Şampiyonaya katılımı garantiledik. Bundan sonra performansın artması bizim için önemli. Şampiyonada iyi mücadele edeceğiz" diye konuştu.
'TÜRK FUTBOLU HIZLA GELİŞTİ'
Geçmişte Şenol Güneş, Lucescu ve Fatih Terim ile farklı karşılaşmalarda rakip olduklarından bahseden Stanislav Cherchesov, Türk futbolunun son yıllarda hızla geliştiğini söyledi. Avrupa takımlarında forma giyen Türk futbolcularının sayısının arttığına dikkati çeken Stanislav Cherchesov, "Türk sporcuların Avrupa'da oynaması bizleri de mutlu ediyor. Türk futbolunda bizim gördüğümüz en kötü şey seyirci olmaması. Seyircisiz Türk futbolu düşünemiyorum. Seyirci olmaması bizi üzüyor" diye konuştu.
Stanislav Cherchesov, Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Kudryashov'u 17 yaşından itibaren tanıdığını, kendisinin bir dönem öğrencisi olduğunu söyledi. Kudrysahov'un Rusya milli takımımın bir parçası olduğunu dile getiren Stanislav Cherchesov, Türkiye liginde daha fazla Rus sporcu görmek istediğini belirti. Türk futbol takımları hakkında görüşlerini anlatan Stanislav Cherchesov, Medipol Başakşehir'in performansının eskisi gibi olmadığını, Fenerbahçe'nin önemli yol kat ettiğini, Beşiktaş'ın da toparlanma sürecinde göründüğünü söyledi.
Antalya ve Belek'i ailesiyle huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği yer olarak gördüğünü belirten Stanislav Cherchesov, Türk yemeklerinden kebabın her türlüsünü sevdiğini söyledi. Stanislav Cherchesov, Türk insanı ve Antalya'daki tesisler hakkında görüşlerini şu sözlerle belirtti:
"2008'den itibaren ara ara geliyorum. Sandalye masa değişir, insanların ruhu değişmiyor. Sürekli saygı ile karşılanıyorum, gururunu yaşıyorum. Pandemi bir an önce biter ve bu güzel tesisler bir an önce dolu olarak çalışmaya devam eder."
ALKAYA: ANTALYA DÜNYANIN MARKA ŞEHRİ
Toplantıda konuşan Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, Antalya'nın, futbol kampı organizasyonlarında dünyanın marka şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Uzun yıllar dünyanın önemli takımlarının kamplarına ev sahipliği yaptıklarını anlatan Alkaya, dünya standartlarındaki 3 futbol sahası ile futbol turizmine katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi. Pandemiden dolayı 2020 yılını önemli kayıpla kapattıklarını aktaran Alkaya, "Spor turizminde bazı takımların gelişi iptal oldu. Eski parlak günlerimizden uzak yıl oldu. 2021'e umutla girdik. Şu anda Cornelia'da 4 önemli takımı ağırlamaktayız. Bu dönemi önlemlerle aşıp, insanların güvenli tatil yapacakları döneme geçmeyi arzu ediyoruz. Bu süreçte önemli sıkıntı yaşamadan önlemler ve servis anlayışımız sayesinde bugünlere geldik. Bundan sonra gelişmeleri takip ediyoruz. Sıkıntılı dönemi aşarak güzel günler göreceğimizi umut ediyoruz."
CHERCHESOV TESİSLERİ GEZDİ
Stanislav Cherchesov ile Alkaya, toplantı sonrası tesisleri gezdi. Burada da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stanislav Cherchesov, pandemi sürecinde aşının önemine değindi, kendisinin de ülkesinde aşı olduğunu anlattı. Fatih Terim'e saygı duyduğunu aktaran Stanislav Cherchesov, "Fiorentina'da teknik direktörken futbolcu olarak ona rakip oldum. Kendisi büyük bir antrenör. Milli takım başında da ona karşı ilk maçımı oynadım. Hem saygım var hem de rakip olarak saygı duyduğum ciddi biridir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Stanislav Cherchesov'un açıklaması
Zafer Alkaya açıklaması
İkilinin sahayı gezmesi
Stanislav Cherchesov sahada açıklamaDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMNamık Kemal KILINÇ
2021-02-05 13:45:36

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