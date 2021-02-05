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İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim (2)

DHA

İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim (2)


SORUŞTURMA BİTTİ, KOVUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI
Antalya'da Melek İpek'in eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü cinayette savcılık makamının soruşturma sürecini bitirdiğini belirten Avukat Ahmet Onaran, "İddiadanamenin değerlendirilmesi süreci devam ettiği için kabulü ve reddi için kararlar verilebiliyor. Ret veya kabulüne ilişkin karar verilmediği için şu an iddianameyi bizim görme durumumuz yok. Artık Melek İpek dosyasının soruşturma süreci bitti. Kovuşturma süreci başladı" dedi.
ÇOCUKLARINA SARILIP UYUMAYI ÖZLEDİ
Melek İpek'le çok sık görüştüğünü ve her defasında yeni olayları kendisiyle paylaştığını aktaran Onaran, "Melek daha iyi. Şiddet görmediği için, çocukları şiddete maruz kalmadığı, şiddete tanık olmadığı için bu manada iyi. Cezaevi koşullarında arkadaşlarıyla iyi. '27 gündür dayak yemedim' dedi. Artık şiddet hayatında olağan bir durum olduğu için bunu olağanüstü bir durum olarak değerlendiriyor. Melek ciddi bir şekilde üniversite sınavına hazırlanıyor, bugün itibariyle müracaatlar başladı. Biz de destek veriyoruz, bir taraftan da savunmayı hazırlıyoruz. Çocuklarını özlediğini, onlara sarılıp uyumak istediğini bir de patates kızartmasını özlediğini söyledi, bunlarla ilgili görüşmelerimiz oldu" diye konuştu.
ADLİ TIP RAPORUNDA 'BİTİŞİK ATIŞ' TESPİT EDİLDİ
İddianame geldikten sonra tekrar savunmaya geçip çalışmalar yapacaklarını belirten Ahmet Onaran, şöyle konuştu:
"Ancak basında Melek müebbetle yargılanıyor, Melek müebbet hapis cezası alacak gibi kamuoyunda infial yaratan bir durum söz konusu. Teknik manada savcılık meşru müdafaa bir iddianame kurgulamış, yazmış olsaydı, zaten tutukluluk söz konusu olmazdı. Bu dosyaya hiçbir zaman beraat kararı teknik anlamda olmaz. Bu da yanlış anlaşılmasın, burada cezasızlık süreci söz konusu. Ceza mahkemeleri sulh kanununa göre olaya meşru müdafaaya daha geniş çapta bakıldığı zaman o gece silah patlaması, müvekkilimin çocuklarının gözü önünde ona kasten bir silah patlaması var. Adli Tıp raporu dosyaya geldi, bitişik atış şeklinde bir tespit var. Bitişik atış; silahın vücutla birebir temasından sonra ateşlenmesi söz konusudur. Bu da Melek'in o son süreçte bile bir arbede içerisinde olduğuna dair en somut delil."
'MEŞRU MÜDAFAANIN UYGULANMASI GEREKİYOR'
Ramazan İpek ile ilgili olarak iddianame düzenlendiğini aktaran Ahmet Onaran, "Burada çok ciddi suçlar var. Ceza kanunu gereğince vefat eden kişiler hakkında iddianame kurgulanamayacağı için kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verildi. Bugün Ramazan İpek yaşamış olsaydı, Türk Ceza Kanunu'na nitelikli cinsel saldırı, hürriyeti tahdit, eziyet, işkence olarak bildiğimiz onlarca suçtan kaynaklanan savcılığın da tespit ettiği bir durum var. Mahkememiz bu süreçte iddianameyi değerlendiriyor, bu da dosyaya titizlikle bakıldığını, tüm detayların görüldüğünü ve üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Çok somut deliller, dinlenen tanıklar var. Bunlar değerlendirildiğinde meşru müdafaanın muhakkak uygulanması gerekiyor" diye konuştu.
'MELEK İPEK MÜEBBETLE YARGILANMAYACAK'
Melek İpek'in cezasızlık sürecinin olabileceğini belirten avukatı Onaran, şunları söyledi:
"Belki, meşru müdafaa olmasa bile, meşru müdafaanın Türk Ceza Kanunu'nun 27'nci maddesi 2'nci fıkrasına karşılık bulan meşru müdafaanın sınırlarının açılması suretiyle bir cezasızlık süreci olabilir. En kötü ihtimal biz bunun üzerine kurguluyor, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yargıya ulaştırıldığında iddianameye konulmasından sonra da daha farklı bir değerlendirme yapabiliriz. Melek İpek müebbetle yargılanmıyor. Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli adam öldürmede eşe karşı olduğu için böyle bir suç tanımı var ve sevk maddesinde olacaktır. Bunun dışında haksız tahrik olarak kanunda yeri bulunan ağır tahrik olarak da kamuoyunda yargılanan tahrik sürecini ortaya koydu. Melek İpek, müebbetle yargılanmayacak. Lehine olan iddianamede dahi var. O sebeple süreci titizlikle takip ediyoruz. Melek İpek'in hukuki durumunu, hem insani durumunu takip ediyoruz."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-02-05 14:12:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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