Korkuteli’de çiftçiye uygulamalı budama eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uygulamalı budama eğitiminin ilki Korkuteli Yeşilyayla ve Bozova Mahallelerinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından verilen eğitimde elma, erik ve kiraz ağaçlarında budamanın nasıl yapılacağı anlatıldı.

Üretimde kalite ve verimi artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yetiştiricilere yönelik uygulamalı budama eğitimi veriyor. Eğitim, ağaçlardan kaliteli meyve elde etmeyi, hastalık ve zararlılarla kolay mücadele etmeyi, büyüme ve gelişmeyi hızlandırmayı hedefliyor.



19 ilçede eğitim

Gelecek talep doğrultusunda 19 ilçede uygulamalı olarak verilecek eğitimde budamanın tanımı, amacı, etkileri, zamanı ve uygulanan teknik işlemler hakkında Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından bilgilendirme yapılıyor. Korkuteli Yeşilyayla ve Bozova Mahallelerinde gerçekleştirilen ilk eğitimde elma, erik ve kiraz ağaçlarının budaması anlatıldı. Kursa katılanlar ağaçların farklı yaş dönemlerinde uygulanan budama yöntemlerini ve kullanılan alet ve makinalar hakkında bilgilendirildi.



Budama zamanına göre eğitim

Değişik meyve türlerine uygulanan budama ve terbiye şekillerine yönelik gerçekleştirilecek eğitim programı ağaçların budanma zamanına göre düzenlenecek. Buna göre; budaması hasat ve yaprak dökümü sonrası başlayan ve çiçeklenme öncesine kadar devam eden sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarına yönelik eğitim (Erik, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Ayva, Ceviz, Badem ) KasımŞubat aylarında düzenlenecek. Bağ budama eğimleri sahilde AralıkOcak yaylada; ŞubatMart aylarında yapılacak. Narenciye ağaçları için Şubat ayında, Avokado için Şubat ayında, zeytin için KasımMart ayları arasında, Nar içinse KasımNisan ayları arasında budama eğitimleri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uygulamalı budama eğitimine katılmak isteyen yetiştiriciler Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet Birimlerine başvurabilecek. Budama programa uygun olarak oluşturulan gruplara yerinde uygulamalı eğitimler verileceği bildirildi.

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