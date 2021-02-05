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10 yeni ambulans acil sağlık istasyonlarına teslim edildi Antalya'da ambulans sayısı 10"'e yükseldi

İHA

10 yeni ambulans acil sağlık istasyonlarına teslim edildi Antalya'da ambulans sayısı 10"'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya'ya tahsis edilen 10 yeni ambulans törenle Acil Sağlık İstasyonlarına teslim edildi.Müdürlük çalışanlarının katıldığı törende, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür araçların anahtarlarını 112 İl Ambulans Sevisi Başhekimliğine teslim etti.
İl Sağlık Müdürü Dr.Ünal Hülür bu sayede hizmet kalitesini daha da arttırıp, Antalya’nın en ücra köşelerine kadar hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi. Hülür, " Yeni gelen ambulanslarla birlikte ilimiz genelinde bakanlık bünyesinde hizmet veren ambulans sayımız 93’ten 103’e çıkmıştır. İlimizde faal olarak 66 Adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görev yapmaktadır (Helikopter İstasyonu dahil). 25 Adet İstasyon merkezde, 41 adedi ilçelerde konuşlanmış durumdadır. 64’ü faal 30’u yedek olmak üzere 94 adet kara ambulansı, 2 adet 4x4 kar paletli ambulans, 2 adet dört sedyeli, 1 obez&yoğun bakım ve 3 motosiklet ambulans ve 1 helikopter ambulans olmak üzere 103 adet ambulansımız kullanılmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 44 Doktor, 261 AABT (Paramedik), 481 ATT, 129 Şoför 15 Diğer Personel olmak üzere 930 personel aktif olarak görev yapmaktadır.’’ dedi.
Ambulansların taşıdığı hayatlar ile zamana karşı mücadele vermekte hızlı ve seri hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatan Hülür, trafiğe çıkan vatandaşlardan ambulansın siren sesini duyduklarında yol vermelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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