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Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

DHA

Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı


ANTALYA (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Demre İtfaiye ekibi, Yaylakaya Mahallesi'nde vatandaşların su kuyusuna kedi düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımı ile 15 metrelik kuyuya inen itfaiye eri, korkudan sürekli miyavlayan kediyi çıkardı. Vatandaşlar, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-02-05 16:17:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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