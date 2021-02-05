Kuyuya düşen kedi itfaiye tarafından çıkartıldı

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Demre’nin Yaylakaya Mahallesi’nde su dolu kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Demre İtfaiye ekibi Yaylakaya Mahallesi’nde vatandaşların su dolu kuyuya kedi düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine varan ekipler merdiven yardımı ile 15 metrelik içi su dolu kuyuya indi. İtfaiye eri, kediyi kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı.

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