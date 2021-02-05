Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2)

FALEZ PARK KAFETERYAYA DÖNDÜ
Antalya'da 56 saat sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, vatandaşlar parklara akın etti. Falez Park'a gelerek, yanlarındaki seyyar sandalye ve masalarıyla oturacak yer arayışı telaşına düşen vatandaşlar, kimi zaman sosyal mesafeyi ihlal edip, maske takmadı. Güneşli havayı görünce özellikle park ve bahçelere gelen kent sakinleri, yanlarında getirdikleri kahveleri yudumlarken, piknik yapmayı da ihmal etmedi. Piknik alanlarının insan dolu görüntüsü açık hava kafetaryalarını andırdı.
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-02-05 17:32:12
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