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İlk hasatta eriğin kilosu çeyrek altını geçecek Piyasadaki erikler eski hasat iddiası Anne adaylarına müjde İlk erik hasadı ay sonu gerçekleşecek

İHA

İlk hasatta eriğin kilosu çeyrek altını geçecek Piyasadaki erikler eski hasat iddiası Anne adaylarına müjde İlk erik hasadı ay sonu gerçekleşecek

Sezonu gelmeden 4 tanesi 60 TL'ye satılan erik, tartışma konusu oldu. Türkiye’deki ilk turfanda eriğin çıktığı bahçenin sahibi olan Cengiz Avcı, halde satılan eriklerin soğuk hava deposundan çıktığını ve taze olmadığını iddia etti.
Kış aylarında aşeren anne adayları için özel paketlenen eriklerin fiyatı şaşkınlığa sebep olurken, Türkiye’de turfanda eriğin ilk çıktığı bahçenin sahibi Cengiz Avcı, “Bugün satışa sunulan erikler dalından kopmuş, taze meyveler değiller” dedi.
Altınova’da kurduğu serada, bin 600 metre kare alan içerisinde 190 ağaçtan topladığı erikleri yurt içi ve yurt dışına satışını yapan Cengiz Avcı, Aşeren anne adaylarına müjdeyi vererek taze eriklerin hasadının ay sonu gerçekleşeceğini söyledi. Bugün satılan erikleri alan anne adaylarının, eriklerin tatlarından şikayetçi olduğunu söyleyen Avcı, soğuk hava deposundaki eriklerin taze erikle kıyaslanmasının mümkün olmadığını belirtti.

“Antalya halindeki eriklerin tazelerini yemek isteyenler bu ayın sonunu beklemeli”
Türkiye’de erik hasadının yapıldığı ilk bahçenin sahibi Cengiz Avcı, "Bugün Antalya Hali’nde 4 tanesi 60 TL’ye satılan erikler, daha önceden soğuk hava deposuna konup çıkartılan erikler. Şu an içerisinde bulunduğumuz yer Türkiye’nin ilk turfanda eriğinin çıktığı bahçe. Ağaçlar çiçek açmış durumda. Antalya halindeki eriklerin tazelerini yemek isteyenler bu ayın sonunu beklemeli. Bugün satışa sunulan erikler dalından kopmuş, taze meyveler değiller. Tatlarının olmadığını biliyorum canları çekip alan hamile kadınlar bu durumdan şikayetçi. Görünüş iyi ama ısırdığınız zaman tadı olmayan bir şey” diye konuştu.

“Bu ilk hasat eriği değil”
2021 erik hasadının başlamadığını söyleyen Avcı, “Bu ilk hasat eriği değil. İlk hasat ayın sonunda alacak. Bu ayın sonunda ilk ürünleri buradan alacağız. Az çıkacak tabi biraz aşeren kadınlara müjde oluyor bu. İlk hasatta, 7080 kilo gibi bir meyve elde edeceğiz. Fiyatı bayağı yüksek oluyor. Martın 20’si ve Nisan ayının 10’u arası bu bahçeden çok fazla erik elde edeceğiz. O zaman fiyat daha düşük olacak” şeklinde konuştu.

“100 gramı 100 TL olacak”
Yeni hasattaki eriğin fiyatından bahseden Avcı, “İlk hasatta 100 gram erik olarak satışa sunacağız. Paket içerisinde 1617 tane oluyor 4 tanesi 60 lira gibi yüksek bir fiyata satmayacağız tabi. 100 gramı 100 TL olacak bu 4 tane eriğe kıyasla daha uygun fiyata denk geliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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