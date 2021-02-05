Antalya JAK Timleri 2020 yılında operasyondan operasyona koştu

Antalya JAK timleri 2020 yılı içerisinde birbirinden önemli aramakurtarma operasyonlarına imza attı. Deprem, çığ, sel, su baskını, toprak kayması, bina çökmesi gibi doğal ve insan kaynaklı afetlerde görev alan Antalya JAK timleri ayrıca dağ, kanyon, uçurum, mağara, kuyu, bina ve benzeri yerlerde kazaya uğrayan, kaybolan veya yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları yaptı.



İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde 6.9 büyüklüğündeki depremde 8 JAK personeli görevlendirilirken Yağcıoğlu, Doğanlar ve Rızabey apartmanlarında 0105 Ekim 2020 tarihleri arasında 5 vatandaşı enkaz altından çıkardı. Antalya il genelinde toplam 97 olaya müdahale eden JAK timleri 107 kişiyi sağ olarak, 10 kişiyi yaralı olarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Timler 1 kişiyi ise ölü olarak buldu.

Saklıkent Kayak Merkezi'nde; 01 Ocak 2020 15 Mart 2020 tarihleri arasında yaralanma sonucu mahsur kalan 75 vatandaşa yine JAK timleri tarafından müdahale edilip sağlık ekiplerine ulaştırıldı.



Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Beycik mevkiinde 19 Mayıs 2020 tarihinde dünyaca ünlü Likya Yolu'nu çizen ve yolun kaşifi olarak bilinen Kate CLOW (İngiliz ve Türk Vatandaşı) isimli şahıs yürüyüş sırasında kaybolduğu Likya Yolu'nda 10 saatlik çalışmayla bulundu.

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