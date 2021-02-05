Sobadan ve şeker kutusundan uyuşturucu çıktı Antalya’da turistlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

– Antalya’da turistlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Eve yapılan baskında şeker kutusu ve sobanın içinde saklanmış uyuşturucu jandarmanın gözünden kaçmadı.

Antalya ve Manavgat Kumköy jandarma timleri, Manavgat’ta yabancılara uyuşturucu madde satıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Özbekistan uyruklu C.P. ve eşi D.S. ile U.T. isimli şüphelilerin yapılan fiziki takibi sonucu Antalya'dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Ilıca mahallesindeki kaldıkları evde sakladıkları tespit edildi. Eve operasyon yapan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik köpeği desteğiyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada kömür sobasının içinde ve şeker kutularında 300 gram metamfetamin, 5 gram Kubar esrar, 5 gram bonzai, 6×6 mm A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 13 adet sahte 50 dolar, 13 adet sahte 50 TL ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti, parada sahtecilik ve 6136 SKM suçundan işlem yapılmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

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