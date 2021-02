Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden Antalya'da üreticiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne odaklandı.

Antalya'da sevgililer gününe kırmızı gül yetiştirmek isteyen üreticilerin seralardaki yoğun mesaisi devam ediyor. 65 dönüm üzerinde 43 dönümü gül, 15 dönümü gerbera, 7 dönümü de cipso çeşitleri olmak üzere örtü altı çiçek üretimi gerçekleştiren firmanın yönetim kurulu başkanı Haydar Bülent Yıldırım, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gül satışı ve üretiminde iç ve dış pazara yönelik çalışmaları anlattı.

BİR YILDA 3 HASAT

Gülün farklı çeşitleri olduğunu, 10 yıl içinde yurt dışından gelen tohumlarla birlikte Avrupa pazarını beslediklerini aktaran Haydar Bülent Yıldırım, yılda 3 kez ürün kestiklerini, dönüm başına 60 bin dal gül üretim kapasitesi olduğunu söyledi. Her hasat zamanında 2 milyon 580 bin gülü iç ve dış pazara gönderdiklerini kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an içinde olduğumuz sera, ihracat güllerinin üretildiği yer. Bir gülün boyu ne kadar uzun ve kafa çapı ne kadar büyükse o kadar iyi gül olduğu anlamına geliyor. Buradaki güllerin kafa çapı 7 ila 8 santimetre çapında, boyları ise 1 metreyi geçkin. Sapları sert ve düz olmasıyla dikkat çekiyor. Gül üretiminin en önemli ayrıntılarından biri, hızlı pazara çıkmasını sağlamak. Bu nedenle alıcılar gülleri dalındayken satın alır, keser, yükler, götürür."

KOKULU GÜLÜN ÖMRÜ KISA OLUR

Kokulu güllerin raf ömrünün kısa olduğunu belirten Yıldırım, "Burada üretilen güller kokusuzdur. Bunun sebebi raf ömürlerinin uzun olmasını istememiz. Her biri tek tek kesilerek yurt dışına ithal edilecek. Pandemi döneminde insanlara güllerimiz moral olur diye düşünüyoruz. Her duygu, düşünce ifade edilemez, ama her duygu ve düşünceyi ifade eden bir çiçek vardır" diye konuştu.

Kent merkezinde birçok çiçekçinin gerçekleştirdiği '11 gül 50 TL, 15 gül 70 TL' kampanyalarının yanında, üretilen ithal güllerden 1 tane almak isteyenler, gül başına 20 TL ödüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-02-06 08:20:54



