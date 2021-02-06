Çocuğunun balkona kilitlediği anneyi itfaiye kurtardı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Sevgi Öztop, çamaşır asmak için çıktığı balkonda, 2 yaşındaki kızı Öykü'nün kapıyı kilitlemesi sonucu mahsur kaldı. Öztop, yaklaşık 30 dakikalık bir operasyonla mahsur kaldığı balkondan itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Sevgi Öztop, çamaşır asmak için balkona çıktığı sırada minik kızı Öykü, balkon kapısını kilitledi. Balkonda mahsur kalan Öztop, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı ile adrese gelen itfaiye ekipleri, sepete binerek Sevgi Öztop'un mahsur kaldığı balkona çıktı. İtfaiye ekibi çalışma yaptığı sırada Sevgi Öztop, sürekli çocuğunu odada kalması konusunda uyardı. Öztop, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kapının açılmasıyla evine girebildi. Çocuğuna sarılan Öztop, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-02-06 12:14:01



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