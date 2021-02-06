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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konservatuvar tarihinin ilk Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu kuruldu

İHA

Konservatuvar tarihinin ilk Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, kadına yönelik şiddetin arttığı günümüzde farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu kurdu. Konservatuvar tarihinin ilk Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu çalışmalara başladı.
Koro Şefliğini Ahmet Yiğit Aktı’nın yaptığı; kadrosunda çalışan kadınların yanı sıra ev hanımlarının da yer aldığı kadınlar korosu pandemi kuralları çerçevesinde çalışmalara başladı. Koro, ilk konserini 8 Mart Kadınlar Günü’nde vermeyi hedefliyor.
Koronun bir üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hazan Kurtaslan, “Kadın ağzı türkülerin kadınların seslerini daha güçlü duyurabilmeleri anlamında çok değerli olduğunu düşünüyorum. ” diye konuştu.
Koronun en genç üyesi 14 yaşındaki Özge Alçı ise “Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyorum. İlerde sesimle ve sazımla Türk Halk Müziği sanatçısı ve akademisyen olmak istiyorum. Yeteneklerimi geliştirip sergileyebileceğim için bu koronun bana çok büyük yararının olacağına inanıyorum” dedi.

Konservatuvar tarihinde bir ilk
Koro Şefi Yiğit Aktı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla bugün büyükşehir çatısı altında 30 yıllık konservatuvar tarihinde ilk kez Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu kurulduğunu belirterek " Çok önemsiyoruz. Çünkü Türk Halk Müziğinin çıkış noktası kadınlar; kadınların yaktığı ağıtlardır. Günümüzde yaşanan kadınlarla ilgili problemlere baktığımız zaman kadın ağzı türkülerin ne kadar önemli olduğunu görürüz. Amacımız kadınları bilinçlendirmek, kadının sesini daha güçlü bir şekilde duyurmak, kadınlara bir nebze cesaret vermek. ” dedi.

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