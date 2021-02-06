Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 4 saatte kurtarıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, arazi araçlarının arıza yapması üzerine 1900 rakımda bulunan Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, jandarma ekipleri ve Akdeniz Offroad Team Grubu üyelerince 4 saat sonra kurtarıldı.
Olay, dün gece 1900 rakımlı Kökez Yaylası'nda meydana geldi. Offroad yapmak için yaylaya çıkan 8 kişi, arazi araçlarının arızalanması üzerine jandarmadan yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve çamur nedeniyle yaklaşık 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan jandarma ekipleri ve Akdeniz Offroad Team Grubu üyeleri, 8 kişiyi kurtardı.
Grubun başkanı Osman Gökçenoğlu, 8 kişinin 2 arazi aracıyla yaklaşık 4 saat mahsur kaldığını söyledi. Gökçenoğlu, "Mahsur kalan kişilere ulaştığımızda arazi araçlarının uçuruma yakın bir bölgede olduğunu gördük. Zor bir operasyon oldu. Hem kendilerini hem de araçlarını kurtardık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-02-06 12:38:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.