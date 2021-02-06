Çocuk şenliği yoğun ilgi gördü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin yarıyıl tatilini daha keyifli hale getirmek amacıyla düzenlenen çocuk şenliği büyük ilgi gördü.

Antalya’nın en işlek parkları ve meydanlarında çocuklarla buluşan yerel müzik ve gösteri grupları hem çocuklar hem de anne babalara eğlenceli anlar yaşattı.Kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Pandemi önlemleri kapsamında birçok aktiviteden mahrum kalan çocuklar animatörlerin birbirinden renkli oyunlarıyla şenlendi.



Şarkılarla eşlik ettiler

“Müzik Şehrin Kalbinde” etkinliği hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde 13.0016.00 saatleri arası Selekler Çarşısı önü, Atatürk Parkı Müze karşısı, Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı, Konyaaltı Sahili Sealife Oteli karşısı ve Uncalı 23 NisaN Parkı’nda düzenlendi. Güzel havanın da etkisiyle parkları ve meydanları dolduran Antalyalılar yerel sanatçıların çaldığı şarkılarla keyifli dakikalar yaşadı. Pandemi döneminde mesleklerini icra edemeyen yerel müzik gruplarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen konserler büyük ilgi gördü.



Doyasıya eğlendiler

Çocuk Şenliği kapsamında Göksel Uysal Parkı, Yalım Park, Karaalioğlu Parkı ve Şükrü Solmaz Parkı’nda da çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi. Animatörler eşliğinde çeşitli oyunlara katılan çocuklar, kostümlü çizgi film kahramanlarına ise büyük ilgi gösterdi. Çocukların dışarı çıkabildiği 13.0016.00 saatleri arasında düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar parkları şenlendirdi.

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