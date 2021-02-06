Başpehlivan Yeşil Yeşil dünya evine girdi

Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil, Eda Nur Şeker ile Korkuteli’nde dünya evine girdi.

Mehmet Yeşil Yeşil ve Eda Nur Şeker’in nikahlarını Korkuteli Belediye Başkan Vekili Süleyman Uğurlu kıydı.

Başpehlivan Yeşil Yeşil’in nikah şahitliğini Antalyalı ünlü iş adamı ve güreş ağası İsmail Daban, Eda Nur Şeker’in şahitliğini ise Korkuteli İlkem eczanesi sahibi Kadir Tuncer yaptı. Mehmet Yeşil Yeşil’i annesi Esmer Hanım Yeşil, abisi Hüseyin Yeşil ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Pandemi dolayısıyla çift nikah törenine katılan sayılı misafirleri kapıda karşıladı. Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, çok mutlu olduğunu belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür etti.

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