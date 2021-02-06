32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda polise yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla Kıbrıs’a gitmeye çalışan 4’ü çocuk 32 kaçak göçmen, emniyet ekiplerince saklandıkları seralarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Koru Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Bir vatandaş, seraların arasında bir grup yabancı şahıs görmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler olay yerine geldiklerinde seraların arasında 32 kişilik kaçak göçmen grubu olduğunu gördü. 23’ü erkek, 5’i kadın ve 4’ü çocuk olan Suriye uyruklu göçmenlerin Kıbrıs’a gitmeye çalıştıkları ve tekneleri bozulunca Koru sahiline indikleri öğrenildi. Polis ekipleri tarafından Gazipaşa Emniyet Müdürlüğüne götürülen 32 kaçak göçmenin emniyet binası dışında ifadeleri alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.