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Eşinin yanında tacize uğradığı öne sürülen kadın: Bir el kalçamı sıktı

DHA

Eşinin yanında tacize uğradığı öne sürülen kadın: Bir el kalçamı sıktı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da eşi ve çocuğuyla yürürken arkasından gelen F.K.'nin elle tacizine uğradığı öne sürülen G.A, "Döner yiyen oğluma doğru eğilmiştim. Bu esnada bir el kalçamı sıktı. Bunun üzerine bağırdım" dedi. Şüpheli F.K. ise tanımadığı bir kadının arka bel bölgesine sağ elinin dış kısmının çarptığını ileri sürdü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yürüyen G.A. adlı kadın, çocuğuyla ilgilenirken, iddiaya göre arkasından gelen F.K. tarafından elle taciz edildi. F.K. yoluna devam ederken, kadının durumu anlattığı kocası, F.K.'nin peşinden gitti. G.A.'nın kocası F.K.'yi yakalayıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri çağrıldı. Gelen polis ekipleri, F.K.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Taciz anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bugün adliyeye sevk edilen F.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Poliste ifade verip şikayetçi olan G.A., oğlu acıktığı için eşinin döner aldığını, eşi yol üzerinde oğluna döner yedirdiği sırada kendisinin de oğluna dönerek eğildiğini anlattı. G.A, "Eşine yardımcı olmaya çalıştığım esnada bir el kalçamı sıkıp bıraktı. Bunun üzerine bağırdım ve eşime durumu anlattım. Eşim, şüpheliye yönelerek koştu ve bir süre sonra dönüp yakaladı" dedi.
Şüpheli F.K. ise tanımadığı bir kadının arka bel bölgesine sağ elinin dış kısmının çarptığını iddia etti. Polisteki ifadesinde F.K., "Bunun farkında olmadım. Olay esnasında kafam dalgındı. Elim çarptıktan hemen sonra olayın farkına vardım fakat özür dilemek için çok geçti" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-02-06 14:55:07

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