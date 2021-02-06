Profesörü çileden çıkartan av fotoğrafı Avlanan Keler Balığı fotoğrafını paylaşıp sitem etti: AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Ölmek nedir, öldürmek nedir, bu canlı yaşasaydı kime zarar verirdi ki"

Antalya'da balıkçılar tarafından avlanıp öldürülen ve IUCN'nin kırmızı listesinde, (CE) nesli kritik seviyede azalan türler arasında olan Keler balığı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nu adeta çileden çıkardı. Avlanarak öldürülen balığın fotoğrafı paylaşan Gökoğlu, "İki, üç yılda bir yavru verirler. Dipte yatan zararsız balıklardır. Balıkçılarımızı eğitmemiz bilgilendirmemizin zamanı geldi" dedi.



Avlanan Keler balığının yabancı kaynaklarda melek balığı olarak geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, fotoğrafı görünce çok üzüldüğünü ifade etti. Bu balıklar IUCN'nin kırmızı listesinde, (CE) nesli kritik seviyede azalan türler olduğuna işaret eden Prof. Gökoğlu, Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması karaya çıkarılmasının yasak olduğu bilgisini verdi. Türkiye'de de avlanılması yasak türler içerisinde olan balığın eskiden yakalandığını ancak trol ağlarının kıyılarda neslini bitirdiğini ifade etti. Balıkçıların bilmediği için avladıklarına işaret eden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu balıkların sadece 1015 yavru yaptığını, yumurtanın anne karnında gelişip doğum gibi dünyaya geldiğini kaydetti. Gökoğlu şöyle devam etti: "İki, üç yılda bir yavru verirler. Dipte yatan zararsız balıklardır. Balıkçılarımızı eğitmemiz bilgilendirmemizin zamanı geldi. Bakanlığın bu konuda girişimde bulunması gerekiyor. Ceza keserek değil, balıkçıyı eğiterek, bilgilendirerek denizleri korumalıyız. Çocuklarımız nesli yok olmuş balığın fotoğrafını değil, kendini görmeli. Balıkçımız balığı yakaladığı zaman öldürmeden, incitmeden doğal ortamına tekrar bırakmalı. Yazıktır, günahtır, kaynaklar sonsuz değildir. Tükenir. Biz o canlıda hangi gizemin olduğunu daha bilmiyoruz. Bunları bizden sonraki nesiller çözecek. Ölmek nedir, öldürmek nedir? Bu canlı yaşasaydı kime zarar verirdi ki. Balıkçı kardeşim senin suçun yok, suç bizde, biz bilgilendiremedik sizleri" dedi.



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