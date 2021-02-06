Marketin alt katını oyun salonuna çeviren 6 kişi suçüstü yakalandı 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL adli para cezası uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marketin alt katını oyun salonuna çeviren 6 kişi suçüstü yakalandı 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL adli para cezası uygulandı

İHA

Marketin alt katını oyun salonuna çeviren 6 kişi suçüstü yakalandı 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL adli para cezası uygulandı

Antalya’da marketin altını oyun salonuna çevirerek korona virüs önlemlerine hiçe sayan 6 kişi suçüstü yakalandı. Aralarında market sahibinin de olduğu 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL adli para cezası uygulandı.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Eski Lara Yolu’nda bir marketin alt katının oyun salonuna çevrildiği ihbarını alan polis ekipleri, ihbarı değerlendirerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda marketin alt katında depo olarak kullanılan bölümün oyun salonuna çevrildiği anlaşıldı. Aralarında market sahibinin de bulunduğu 6 kişi oyun oynarken suçüstü yakalanırken, içeride bulunan kişilere toplamda 18 bin 900 TL adli para cezası uygulandı.
Öte yandan, marketin depo olarak kullanılan alt katını oyun salonuna çeviren iş yeri sahibi, ruhsatı dışında faaliyet gösterdiği gerekçesi ile belediye ekiplerine bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Profesörü çileden çıkartan av fotoğrafı Avlanan Keler Balığı fotoğrafını paylaşıp sitem etti: AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Ölmek nedir, öldürmek nedir, bu canlı yaşasaydı kime zarar verirdi ki"
YEREL HABERLER Profesörü çileden çıkartan av fotoğrafı Avlanan Keler ...
SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza
YEREL HABERLER SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza
Antalya’da masaj salonuna baskın: 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza
YEREL HABERLER Antalya’da masaj salonuna baskın: 7 kişiye 22 bin 50 ...
Antalya sahillerinde yaz sezonu aratmayan görüntüler Konyaaltı sahilinde turist yoğunluğu Sıcak havayı ve kısıtlamayı fırsat bilip sahile akın ettiler
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde yaz sezonu aratmayan ...
Tescilli 'karyağdı armudu' depoda kaldı Alıcı olmayınca fiyatı 1,5 TL'ye kadar düştü Tüccar pazar sıkıntısı yaşıyor: “Karyağdı Armudu, 3-5 yıl sonra antika olacak”
YEREL HABERLER Tescilli 'karyağdı armudu' depoda kaldı Alıcı ...
Eşinin yanında tacize uğradığı öne sürülen kadın: Bir el kalçamı sıktı
YEREL HABERLER Eşinin yanında tacize uğradığı öne sürülen kadın: Bir ...
Uyuşturuyla yakalanıp içiciyim dedi, gazetecileri tehdit etti "Bu işten beraat ederim sonu kötü olur"
YEREL HABERLER Uyuşturuyla yakalanıp içiciyim dedi, gazetecileri ...
Alanya’da 16 ülkeden 170 sporcu pedal çevirdi
YEREL HABERLER Alanya’da 16 ülkeden 170 sporcu pedal çevirdi
32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda polise yakalandı
YEREL HABERLER 32 kaçak göçmen saklandıkları seralarda polise ...
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı başladı
YEREL HABERLER Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı ...
Başpehlivan Yeşil Yeşil dünya evine girdi
YEREL HABERLER Başpehlivan Yeşil Yeşil dünya evine girdi
Çocuk şenliği yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Çocuk şenliği yoğun ilgi gördü
Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 4 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 4 saatte ...
Konservatuvar tarihinin ilk Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu kuruldu
YEREL HABERLER Konservatuvar tarihinin ilk Türk Halk Müziği Kadınlar ...
Çocuğunun balkona kilitlediği anneyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çocuğunun balkona kilitlediği anneyi itfaiye kurtardı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
YEREL HABERLER Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da altınla yarışan erikler Antalya'da ithal eriğin kilosu 750, yerlinin 600 TL Aşeren hamile kadınlar ve hastalar için paketlenen 4 adet yeşil erik (soğuk hava deposunda muhafaza edilmiş) 60, ithal 3 adet papaz eriğinin paketi ise 75 lira İthal papaz erik kilo fiyatı 750, dondurulmuş yerli erik kilosu 600 liradan satılıyor Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altına yaklaşırken, papaz eriği ise 750 liralık kilogram fiyatı ile çeyrek altını geride bıraktı 1 ay sonra örtü altı turfanda eriğin çıkmasıyla fiyatların düşüşe geçeceği bildirildi
YEREL HABERLER Antalya'da altınla yarışan erikler Antalya'da ithal ...
Gazipaşa'da seralarda saklanan 32 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gazipaşa'da seralarda saklanan 32 kaçak göçmen ...
Profesörü isyan ettiren fotoğraf
YEREL HABERLER Profesörü isyan ettiren fotoğraf
Atık ampul ve floresan toplama şampiyonu Yeşilbahçe
YEREL HABERLER Atık ampul ve floresan toplama şampiyonu Yeşilbahçe
Dağlardan toplayıp yağının kilogramını 200 liradan satıyorlar Faydaları saymakla bitmeyen menengiç, bölge halkının gelir kaynağı oldu Menengiç (Citlenbik)’in hem yağını, hem de kahvesini çıkartıyorlar
YEREL HABERLER Dağlardan toplayıp yağının kilogramını 200 liradan ...
Çiftçilerin aracı tepkisi: “Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor” "1 yılda kazandığımız para aracıların cebine 1 günde giriyor " "Ben yetiştiriyorum başka biri poşetleyip satıyor benden daha fazla kazanıyor"
YEREL HABERLER Çiftçilerin aracı tepkisi: “Emeği biz veriyoruz ...
Antalyaspor galibiyete odaklandı
YEREL HABERLER Antalyaspor galibiyete odaklandı
Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı
YEREL HABERLER Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı