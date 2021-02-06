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İnternetten önüne çıkan güzellik salonu ilanı yüzünü yaktı İş kadını sosyal medyadan gördüğü güzellik salonuna cilt toparlamak için gitti, hayatının şokunu yaşadı Yanlış işlem sonucu yüzünde yara ve leke oluşan genç kadın iki salon hakkında da savcılığa duyurusunda bulundu Aslı İlhan: "Böyle sosyal medyadan buldukları yerlere insanlar gitmesinler, yüzümde hiçbir sorunum yoktu, keşke gitmeseydim diyorum"

İHA

İnternetten önüne çıkan güzellik salonu ilanı yüzünü yaktı İş kadını sosyal medyadan gördüğü güzellik salonuna cilt toparlamak için gitti, hayatının şokunu yaşadı Yanlış işlem sonucu yüzünde yara ve leke oluşan genç kadın iki salon hakkında da savcılığa duyurusunda bulundu Aslı İlhan: "Böyle sosyal medyadan buldukları yerlere insanlar gitmesinler, yüzümde hiçbir sorunum yoktu, keşke gitmeseydim diyorum"

Antalya’da yaşayan iş kadını Aslı İlhan, sosyal medya üzerinden gördüğü bir güzellik salonuna cilt toparlama işlemi yaptırmak üzere gitti ve yüzünde yanlış tedaviye bağlı yanıklar oluştu. Salonların hatalarını kabul etmemesi ve öden ücreti geri vermemesi üzerine İlhan, konuyu yargıya taşıdı. Yüzünden yanık ve yaralar oluşan genç kadının tekrar eski güzel yüzüne kavuşabilmesi için 9 aylık bir tedavi süreci gerekiyor.
Antalya’da yaşayan 42 yaşındaki 1 çocuk annesi Aslı İlhan, 4 ay önce sosyal medya sayfasından bir güzellik salonu sayfasının reklamını gördü. Bu sayfadaki fotoğrafları inceleyen ve reklama aldanan genç kadın, cilt toparlama operasyonu yaptırmak için bu salonlardan birinin yolunu tuttu. Burada yanlış uygulanan işlem sonucu İlhan’ın yüzünde yanıklar oluştu ve su topladı. Bunun ardından İlhan’ın yüzünün iyileşmesi için 1.5 aylık bir süreç başladı. Fakat yüzünde iyileşme olmayan ve salon tarafından sürekli ürün kullanmaya yönlendirilen Aslı İlhan, daha sonra tavsiye üzerine başka bir salona gitti. Burada da diğer yerden kalan lekeler için tedavi yapıldı. Genç kadının yüzünü bu yer, ilk gittiği yerden daha kötü bir hale getirdi. İki salondan da mağdur olan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi. Salonlara 8 bin lira harcayan Aslı İlhan, serumlar ve ilaçlar içinde ekstra dışarıya 2 bin lira ödedi. Toplamda 10 bin lira ödeme yapmasına rağmen ücretin karşılığını alamayan ve güzelliğini de kaybeden genç kadın, yüzünün eski haline gelmesi için sağlık merkezine başvurdu. İki salondan yapılan hatalı işlemler için şikayetçi olan İlhan, konuyu polis merkezi ve savcılığa taşıdı. Genç kadının eski yüzüne kavuşabilmesi için ise en az bir 9 ay beklemesi gerekiyor.

"Yüzüm yandı"
Aslıhan İlhan, sosyal medyadaki ilanlardan bulup gittiği iki güzellik salonu tarafından mağdur edildiğini ileri sürdü.
Bu sayfaların takipçi sayısı ve sponsorlu olması nedeniyle tercih ettiğini dile getiren İlhan, “Güvendim. Yaptıkları işlerin videosuna bakmadım. Yaptıkları işlemin reklamına güvenip gittim ama sonuç istediğim gibi olmadı. Yüzümde yanıklar oluştu, rahatsızlandım. Bana söyledikleri sadece beklemem ve söyledikleri ürünü kullanmam oldu” dedi.

"İki salonda mağdur edildim"
Bu merkezlere cilt toparlama operasyonu için gittiğini anlatan Aslı İlhan, “Göz kapaklarımda hafif bir düşüklüğüm vardı. Onu biraz daha kaldırmasını istedim ama bütün yüzümü yaktılar. Tüm yüzümde işlem yapılırsa daha iyi sonuç alacağımı söylediler. Bir sürü ürün almam için uğraştılar. Beni sürekli 3 hafta, 3 hafta durdurdular. İki salonda da mağdur oldum. Kesinlikle istediğim sonuç olmadığı gibi birde üstüne tehdit edildim.” diye konuştu.

"Keşke diyorum"
Ciltlerine operasyon yaptırmak isteyen kişilerin hastaneleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan İlhan, “Böyle sosyal medyadan buldukları yerlere gitmesinler. İkinci gittiğim yerin levhası bile yoktu. Bilgili bir insanım ama bazen insan hata yapabiliyor. Hatamı ben psikolojim bozulmuş şekilde ödüyorum. Yüzümde hiçbir sorunum yoktu. Keşke gitmeseydim diyorum. Zamanı geri döndürebilme imkanım olsa kesinlikle gitmezdim. Kendi kendimden kaynaklandı. Sayfadaki fotoğraflardan etkilendim” ifadelerine yer verdi.

"Savcılığa taşıdı"
Bundan sonra güzellik salonuna gitmeyi düşünmediğinin altını çizen İlhan, “Doktor kontrolünde yada hastaneye gideceğim. Yüzüme bir tedavi gerekiyor. Ama şuan cildimin belirli süre dinlenmesi gerektiği ve o nedenle hiçbir işlemin yapılamayacağını öğrendim. Yaraların iyileşmesi gerekiyor. Salonlar kendilerinden kaynaklı olduğunu kabul etmediler. Polis merkezine ve savcılığa şikayette bulunduk.”diye konuştu.
Eski yüzünü geri isteyen İlhan, ”Ama bu süre için yaklaşık 9 ay gerekiyor. Leke öyle kolay geçmiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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