Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 21’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Salih'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Efecan'ın önünde kaldı. Efecan'ın dar açıdan uzak direğe doğru yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti.

57. dakikada Ceyhun’un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Gökhan’da kaldı.

63. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışından Juanfran topu içeri çeldi. Altı pasın önünde topla buluşan Efecan gelişine sert vurdu ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.

89. dakikada Rizespor sol kanattan Michalak ile köşe vuruşu kullandı. Michalak’ın ortasında Fabricio topa yükseldi. Fabricio’nun vuruşunda top kaleci Marafona’da kaldı.

90+5. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topa Mustafa Pektemek dokundu ve topu ağlara gönderdi. 21



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Erbil xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xxx, Juanfran xx, Francois Moubandje xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Davidson xx, Berkan Kutlu xx, Ceyhun Gülselam xx (Umut Güneş dk. 76 x), Efecan Karaca xxx (Tayfur Bingöl dk. 88 ?), Salih Uçan xx, Adam Bareiro xxx (Mustafa Pektemek dk. 90 ?)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Hasan Hüseyin Acar, Manolis Siopis, Damian Kadzior, Efkan Bekiroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Montassar Talbi xxx, Mykola Morozyuk xx, Dario Melnjak xx, Yassine Meriah xx, Alexander Soderlund xx (Konrad Michalak dk. 46 x), Fernando Boldrin xx (Fabricio Baiano dk. 88 x), Emir Dilaver xx, Doğan Erdoğan xx (Godfred Donsah dk. 46 x), Damjan Djokovic xx (Fernando Andrade dk. 90+2 ?) Milan Skoda xx (Braian Samudio dk. 75 x)

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Selim Ay, Onur Bulut, Abdullah Durak

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Montassar Talbi (dk. 25) (Çaykur Rizespor), Adam Bareiro (dk. 32 pen.), (Mustafa Pektemek) (dk. 90+5) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Efecan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Yassine Meriah, Gökhan Akkan, Damjan Djokovic, Montassar Talbi, Emir Dilaver (Çaykur Rizespor)

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