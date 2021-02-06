Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizesspor: 2-1



Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Ceyhun (Dk. 76 Umut), Efecan (Dk. 88 Tayfur), Salih, Davidson, Bareiro (Dk. 90+1 Mustafa Pektemek)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Omar Talbi, Boldrin (Dk. 88 Fabricio Baiano), Alexander Soderlund (Dk.46 Michalak), Milan Skoda (Dk. 75 Samudio), Emir Dilaver, Melnjak, Moroziuk, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Donsah), Yassine Meriah, Dokovic (Dk. 90+3 Fernando Santos)

GOLLER: Dk. 32 (PEN) Bareiro, Dk. 90+7 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 25 Talbi (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Efecan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) Meriah, Gökhan, Dokovic, Talbi, Emir, Boldrin (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+7 Francesco Farioli (Yardımcı antrenör) (Aytemiz Alanyaspor)Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, karşılaşma öncesi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na 16 Türk Devleti Bayrağı'ndan oluşan bir kaide hediye etti.

5'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Berkan ceza alanı içerisinde panaltı noktasına doğru Davidson'a topu aktardı. Davidson'un gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

13'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında savunma arkasına sızarak topu kapan Salih, ceza alanı içinden gelişine şut çekti. Salih'in vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

15'inci dakikada soldan Alanyaspor'un Salih ile kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker topa yükseldi. Caulker'ın vuruşu az farkla üstten auta gitti.

23'üncü dakikada soldan Alanyaspor Salih ile bir kez daha köşe vuruşu kullandı. Salih'in ortasında topa yine Caulker yükseldi. Caulker'ın sert vuruşunda top kalecide kaldı.

25'inci dakikada Çaykur Rizespor soldan paslaşarak serbest vuruş kullandı. Melnjak'ın arka direğe ortaladığı topa Talbi yükseldi. Talbi'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak kaleye girdi: 0-1.

29'uncu dakikada gelişen atakta Rizesporlu Skoda, Salih'ten seken topu önünde bulurken kaleye sert bir şut çekti. Skoda'nın şutu kaleci Marafona'da kaldı.

31'inci dakikada soldan Davidson ceza sahası içine sokulurken Rizesporlu Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

32'nci dakikada Adam Berario'nun kullandığı penaltı atışında kaleci şutun yönünü tahmin etmesine rağmen gole engel olamadı: 1-1.

35'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih ceza sahası yayına doğru sokularak kaleciyle kaleye şık bir vuruş yaptı. Salih'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Mete Kalkavan, pozisyonun başlangıcında Ceyhun'un Moroziuk'a faul yaptığı gerekçesiyle VAR'dan uyarıldı. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem golü iptal etti.

45+2'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu kapan Berkan ceza sahası yayından sert şutla şansını denedi. Top az farkla üstten auta gitti.

57'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içindeki Tzavellas topa yükselirken ondan seken top ceza sahası dışındaki Ceyhun'nun önünde kaldı. Ceyhun'un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

63'üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışından Juanfran topu içeri çeldi. Altı pasın önünde topla buluşan Efecan gelişine sert vurdu ancak top kaleci Gökhan'dan geri döndü.

89'uncu dakikada Rizespor sol kanattan Michalak ile köşe vuruşu kullandı. Michalak'ın ortasında Fabricio topa yükseldi. Fabricio'nun vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

90+5'inci dakikada Alanyaspor'un atağında ceza alanı içinde topu kapan Tzavellas sağdan kaleyi yokladı. Tzavellas'ın şutu savunmadan çarparak kornere gitti.

90+7'nci dakikada Salih'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topa Mustafa vurdu. Mustafa'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Gol sonrası her iki takım kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakem Mete Kalkavan, Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Francesco Farioli'ye direkt kırmızı kart gösterirken, Rizespor kulübesinde ise Boldrin'e sarı kart gösterdi.

Karşılaşma 2-1'lik ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK

2021-02-06 18:17:17



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