Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 21’lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, “Bu maçı aldığımız için mutluyuz ve yarından itibaren kupa maçına odaklanıyoruz. Kupada da inşallah gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 21 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, bugünkü mücadeleden dolayı oyuncularını kutladı. Tokatlı, “Mücadelede gösterilen reaksiyon, oynanan oyun ve son saniyeye kadar maçı bırakmama adına çok sevinçliyiz. Bizim için performansınız düştü denildi ama biz düşmedik, yolumuza devam ediyoruz. Hocalarımız oyun formatı konusunda çok yoğun çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaları da sahaya yansıtıyoruz. Oyuncalarımız da buna pozitif karşılık veriyor. Bu maçı aldığımız için mutluyuz ve yarından itibaren kupa maçına odaklanıyoruz. Kupada da inşallah gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Her kategoride inançlıyız, iddialıyız yolumuza bu şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“O gerginlik sadece şahsi bir şeydi”

Bir gazetecinin maç sonu yaşanan gerginlikle ilgili sorduğu soruya yanıt veren Tokatlı, “Gaziantep maçıyla ilgili bir gerginlik oldu ve Rizespor maçıyla hiçbir ilgisi yok. Gaziantep maçıyla alakalı Sumudica ile arkadaşın arasında kıvılcım oldu. Ama bizim hem sportmenlik acısından hem de Rizespor açısından hiçbir alakamız yok. O gerginlik sadece şahsi bir şeydi. Kapandı geçti dostluğumuz devam ediyor” diye konuştu.

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