Marius Sumudica: “Takımım fiziksel olarak çok iyi durumda değil”

Alanyaspor mağlubiyeti sonrası konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Eğer atamazsanız futbolda kazanamıyorsunuz. Takımla birlikte altı antrenman yapabildim. Takımım fiziksel olarak çok iyi durumda değil” dedi.

Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 21 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanya'nın bugün kendilerinden daha fazla fırsatı olduğunu söyledi.

Sumudica, “Ancak biz de pozisyonlar bulduk. Özellikle Skoda, ilk yarıda atabilse 20 olacak, bambaşka bir hikaye yazılabilecekti maçta, 11 iken Michalak bir pozisyonu vardı atamadı ve atması gerekiyordu. En azından pas vermesi gerekiyordu. Gol olması için ama ne pas verdi ne de atabildi. 21 olsaydı gene çok farklı maç olabilirdi. Eğer atamazsanız futbolda kazanamıyorsunuz. Takımla birlikte altı antrenman yapabildim. Takımım şu ana kadar fiziksel olarak çok iyi durumda değil. Ayrıca birçok futbolcumuz korona oldu. Dönüşlerinde fiziksel olarak çok yoruluyorlar ve 3 günde bir maç oynuyorlar. Sadece takımı organize etmeye çalışıyorum ama biz takım olarak son 3 maçtır, duran toplardan kaybediyoruz. Fenerbahçe maçında frikikten gol yedik. Kasımpaşa maçında ne yazık ki son dakikalarda sorumluluğumuzu unuttuk ve kornerden gol yedik. Bugün gene bir duran top, penaltı gene son dakikada duran top kornerden gelen gol ve bu sorumluluk alınması gereken durum. En fazla ne yaparsınız, 90 dakika orta yaptırırsınız haftada bir gün antrenmanı yaptırsanız böyle bir şey mi yaptırmam gerekiyor bilemiyorum. Geldiğimden beri 3 maç 4 gol yedik ve duran toptan” dedi.



“4 dakika verdiğiniz maçı niye 6 dakika uzatırsınız”

Son dakika yedikleri golü itirazı olduğunu savunan Sumudica, “ Maçta 4 dakika uzatma verildi ama 67 dakikada golü yedik. 30 saniye bir dakika uzatırsınız ama 2 dakika niye uzatılır maç. Bugün 4'ün artı 2'sinde gol yedik. Oyuncularımın suçunu bu çıkarmıyor. 4 dakika verdiğiniz maçı niye 6 dakika uzatırsınız. Ne oldu maça başladık. Santradan sonra ilk topla maçı bitirdi, bu normal değil. Bir şey daha söylemek istiyorum. Türk futbolunda bir daha beni hiç bir olayda görmeyeceksiniz dedim. Ne yazık ki karşı tarafın hoca ekibinden bir yardımcı hoca, yaptığı hareketi de göstermek istemiyorum, çok ayıp bir hareket, Müslüman bir ülkede böyle bir hareketi hiç yakıştıramıyorum. Bu çok çirkin ve utanılması gereken bir hareket. Eğer federasyon bu harekete yutar ve gereğini yapmazsa bence sıkıntı başlar. Çünkü ondan sonra herkes aynısını yapma hakkı elde eder. Eğer bugün dediğim hareketin aynısını ben yapsaydım herhalde 6 uzaklaştırma verilirdi. Ben bu hareketi bize yapan hocanın ne kadar süre dışarıda kalacağını takip edeceğim. Tamam kazandılar evet, bir şey demiyorum. Ama golü attıktan sonra bizim yedek kulübemize gelip gösterdiğim hareketi yapamaz. Ama hayatta her daim dönüşler vardır. Bazen yukarıda olursunuz bazen aşağıda olursunuz. Yaptığı hareket gerçekten kabul edilir bir hareket değil. Yaptığı Rizespor takımına, Rize şehrine, Türkiye’ye, izlenen bir oyun var ortada yapılan büyük bir saygısızlık var bence ortada. Yaptığı hareket o kadar provoke ediciydi ki, neredeyse bir savaş, bir kavga çıkıyordu. Zaten Alanyaspor’un teknik direktörü yanıma geldi, yaptığının ne kadar hatalı olduğunu, böyle bir şey olmaması gerektiğini, yapılan hareketin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini söyledim. Bu ülke dini Müslüman bir ülke, bu tarz hareketleri kabul etmez. Ben Ortodoks’um ama Müslümanlara saygı duyarım. Kesinlikle kabul etmiyorum. Çok çirkin. Bu adamın acil görevini bırakıp Türkiye’den ayrılması lazım. Bu hareketi yapan bir adamın Türkiye’de çalışmayı hak ettiğini düşünmüyorum. Eğer federasyon bu hareketi görüp gereğini yapmazsa, gereken cezayı vermezse bence sıkıntılı bir durum olur. Ben Körfez ülkelerinde de çalıştım, eğer orada böyle bir hareket yapılsaydı, emin olun ülkeden ayrılması en fazla bu akşamdı. Bu akşam o ülkeden ayrılmak zorunda kalırdı. Ben bunun ödettirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok büyük saygısızlık yapıldı. Bunu yapan insanın buradan cezasız bir şekilde ya da hiçbir sıkıntı olmadan devam etmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü bu ülke, bu şehrin insanlarına bir hakaret etti hem de büyük bir hakaret” ifadelerini kullandı.



“Bu hareketin yapılmasını gerçekten çok ayıplıyorum”

Bir gazetecinin Meraih’ın sarı kartı gördüğü pozisyon sonrası uygunsuz hareket yaptığı şeklindeki sorusuna yanıt veren Sumudica şunları söyledi: “Ben aynı olduğunu düşünmüyorum. Benim Türk oyuncularım Cuma namazına gittiler. Nasıl bir din yaşadığımızı biliyorum. Oyuncularım Cuma namazına gidiyorlar ve kendileri için sağlık mutluluk diliyorlar. Bu kadar düzgün bir inancın içindeler ama bu kadar düzgünlüğün olduğu bir yer de bu hareketin yapılmasını gerçekten çok ayıplıyorum.”

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