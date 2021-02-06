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Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından


Burcu MUTLU Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) Süper Lig´in 24´üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor´u 2-1´lik skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, oyuncularını tebrik ederek, "Mücadelede gösterilen reaksiyon, oynanan oyun ve son saniyeye kadar maçı bırakmama adına çok sevinçliyiz. Bizim için performansınız düştü denildi ama biz düşmedik yolumuza devam ediyoruz. Hocalarımız oyun formatı konusunda çok yoğun çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları da sahaya yansıtıyoruz. Oyuncalarımız da buna pozitif karşılık veriyor. Bu maçı aldığımız için mutluyuz ve yarından itibaren kupa maçına odaklanıyoruz. Kupa maçında da inşallah gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Her kategoride inançlıyız, iddialıyız yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" dedi.
"O GERGİNLİK, ŞAHSİ"
Maçın son anlarında yaşanan gerginlikle ilgili soruya ise Tokatlı, "Gaziantep maçıyla ilgili bir gerginlik oldu ve Rizespor maçıyla hiçbir ilgisi yok. Gaziantep maçıyla alakalı Sumudica ile arkadaşın arasında kıvılcım oldu. Ama bizim hem sportmenlik açısından hem de Rizespor açısından hiçbir alakamız yok. O gerginlik sadece şahsı bir şeydi. Kapandı geçti dostluğumuz devam ediyor" diye konuştu.
RİZESPOR CEPHESİ
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica da duran toplardan gol yediklerini belirtirken, "Alanya´nın bugün bizden daha fazla fırsatı oldu. Ancak biz de pozisyonlar bulduk. Özellikle Skoda, ilk yarıda atabilse 2-0 olacak, bambaşka bir hikaye yazılabilecekti maçta. 1-1 iken Michalak bir pozisyonu vardı atamadı. Atması gerekiyordu. En azından pas vermesi gerekiyordu. Gol olması için ama ne pas verdi ne de atabildi. 2-1 olsaydı gene çok farklı maç olabilirdi. Atamazsanız futbolda kazanamıyorsunuz. 6 antrenman yapabildim. Takımım şu ana kadar fiziksel olarak çok iyi durumda değil. Ayrıca birçok futbolcumuz koronavirüs oldu. Dönüşlerinde fiziksel olarak çok yoruluyorlar. 3 günde bir maç oynuyorlar. Sadece takımı organize etmeye çalışıyorum. Ama biz takım olarak son 3 maçtır, duran toplardan kaybediyoruz. Fenerbahçe maçında firikten gol yedik. Kasımpaşa maçında ne yazık ki son dakikalarda sorumluluğumuzu unuttuk ve kornerden gol yedik. Bugün gene bir duran top, penaltı gene son dakikada duran top kornerden gelen gol. Bu sorumluluk alınması gereken durum. En fazla ne yaparsınız, 90 dakika orta yaptırırsınız haftada bir gün antrenmanı yaptırırsınız böyle bir şey mi yaptırmam gerekiyor bilemiyorum. Geldiğimden beri 3 maç 4 gol yedik ve duran toptan. Bir de yediğimiz golün dakikası ile ilgili itirazım var. 4 dakika uzatma verildi ama 6-7 dakikada golü yedik. 30 saniye bir dakika uzatırsınız ama 2 dakika niye uzatılır maç. Bugün 4'ün artı 2'sinde gol yedik. Oyuncularımın suçunu bu çıkarmıyor. 4 dakika verdiğiniz maçı niye 6 dakika uzatırsınız. Ne oldu maça başladık. Santradan sonra ilk topla maçı bitirdi, bu normal değil" dedi.
"PROVAKE EDİCİ BİR HAREKET YAPTI"
Sumudica son dakikalarda Alanyaspor´un golünün ardından yaşanan gerginlikle ilgili de konuşurken şunları söyledi: "Bir şey daha söylemek istiyorum. `Türk futbolunda bir daha beni hiç bir olayda görmeyeceksiniz´ dedim. Ne yazık ki karşı tarafın hoca ekibinden bir yardımcı hoca, yaptığı hareketi de göstermek istemiyorum, çok ayıp bir hareket, Müslüman bir ülkede böyle bir hareketi hiç yakıştıramıyorum. Bu çok çirkin ve utanılması gereken bir hareket. Federasyon bu hareketi yutar ve gereğini yapmazsa bence sıkıntı başlar. Çünkü ondan sonra herkes aynısını yapma hakkı elde eder. Bugün dediğim hareketin aynısını ben yapsaydım herhalde 6 uzaklaştırma verilirdi. Ben bu hareketi bize yapan hocanın ne kadar süre dışarıda kalacağını takip edeceğim. Tamam kazandılar evet, bir şey demiyorum. Ama golü attıktan sonra bizim yedek kulübemize gelip gösterdiğim hareketi yapamaz. Ama hayatta her daim dönüşler vardır. Bazen yukarıda olursunuz bazen aşağıda olursunuz. Yaptığı hareket gerçekten kabul edilir bir hareket değil. Yaptığı Rizespor takımına, Rize şehrine, Türkiye´ye, izlenen bir oyun var ortada yapılan büyük bir saygısızlık var bence ortada. Yaptığı hareket o kadar provoke ediciydi ki neredeyse bir savaş, bir kavga çıkıyordu. Zaten Alanyaspor´un teknik direktörü yanıma geldi, yaptığının ne kadar hatalı olduğunu, böyle bir şey olmaması gerektiğini, yapılan hareketin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini söyledim. Bu ülke dini Müslüman bir ülke, bu tarz hareketleri kabul etmez. Ben Ortodoks´um ama Müslümanlara saygı duyarım. Kesinlikle kabul etmiyorum. Çok çirkin. Bu adamın acil görevini bırakıp Türkiye´den ayrılması lazım. Bu hareketi yapan bir adamın Türkiye´de çalışmayı hak ettiğini düşünmüyorum. Federasyon bu hareketi görüp gereğini yapmazsa, gereken cezayı vermezse bence sıkıntılı bir durum olur. Ben Körfez ülkelerinde de çalıştım, orada böyle bir hareket yapılsaydı, emin olun ülkeden ayrılması en fazla bu akşamdı. Bu akşam o ülkeden ayrılmak zorunda kalırdı. Ben bunun ödettirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok büyük saygısızlık yapıldı. Bunu yapan insanın buradan cezasız bir şekilde ya da hiçbir sıkıntı olmadan devam etmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü bu ülke, bu şehrin insanlarına bir hakaret etti hem de büyük bir hakaret."
"BEN AYNI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Maçın 38´inci dakikasında Alanyaspor´un golünün iptal edilmesinin ardından Meriah´ın Alanyaspor yedek kulübesine de Sumudica´nın eleştirdiği harekete benzer bir hareket yaptığı ve sadece sarı kart gördüğüyle ilgili aynı özeleştiriyi kendi oyuncusuna da yapacak mı sorusuna şöyle cevap verdi: "Ben aynı olduğunu düşünmüyorum. Sizin kadın olmanız ve bizim erkek olmamız gibi. Farklı yani. Benim Türk oyuncularım cuma namazına gittiler. Nasıl bir din yaşadığımızı biliyorum. Oyuncularım cuma namazına gidiyorlar ve kendileri için sağlık mutluluk diliyorlar. Bu kadar düzgün bir inancın içindeler ama bu kadar düzgünlüğün olduğu bir yerde bu hareketin yapılmasını gerçekten çok ayıplıyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-02-06 19:38:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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