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Antalya’nın 2021 yılı çiçek ihracatı hedefi 60 milyon dolar Avrupa’da en çok tercih edilen çiçek karanfil oldu

İHA

Antalya’nın 2021 yılı çiçek ihracatı hedefi 60 milyon dolar Avrupa’da en çok tercih edilen çiçek karanfil oldu

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi'nde 8 bölgede toplam 200 dönüm serada yetişen çiçekler, Avrupa ülkeleri ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Yaklaşık 46,5 milyon dolarlık çiçek ihracatının olduğu Antalya’da 2021 yılı için beklentiler 60 milyon doların üzerindeyken, Avrupa’da en çok tercih edilen çiçek türü ise karanfil oldu.
2020 yılında ise Antalya’dan yaklaşık 46,5 milyon dolarlık çiçek ihracatı yapılan Antalya’da 2021 yılında 60 milyon doların üzerinde ihracat bekleniyor. Antalya bazında binde 5’lik bir kayıpla 2020 yılını kapattıklarını söyleyen çiçek ihracatçısı ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, “2021 Ocak ayındaki Antalya ihracatımıza baktığımızda süs bitkilerinde geçen yıla göre yüzde 12’lik bir artış var” dedi.
Pandemiden dolayı ihracatta azalma yaşandığını söyleyen Çandır, “2020 yılında pandemi bütün sektörleri etkilediği gibi kesme çiçek sektörünü de etkiledi. Özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında çiçeğin yoğun çıktığı ve önemli günlerde pandemiden dolayı ihracatımız kesintiye uğradı. Yaz aylarında bu durumu telafi ettik. Tabii ki endişelerimiz var. Korona virüsün dünya üzerinde göstereceği performans yine kapanmaları gerektirirse ihracatımızda zayıflama olacaktır” diye konuştu.

“2020 yılında Antalya’dan yurt dışına 46,5 milyon dolarlık çiçek ihracatı oldu”
2020 yılı çiçek ihracatı hakkında bilgi veren Çandır, “Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ve Balkan ülkelerine çiçek ihraç ediyoruz. İhracatın büyük çoğunluğu Hollanda’ya yapılıyor. Hollanda üzerinden de bütün Avrupa’ya gidiyor. Genel olarak baktığımız zaman Türkiye olarak 40 ülkeye çiçek ihracatı yapıyoruz. 2020 yılında Antalya’dan yurt dışına 46,5 milyon dolarlık çiçek ihracatı oldu. 2021 yılında bunun 60 milyon doları aşacağını düşünüyoruz. Yurt dışına ağırlıklı olarak karanfil ihraç ediyoruz. Onun dışında çeşitli yeşillik gruplarını ve karanfilin çeşitlerini yoğun olarak yurt dışına satıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çiçek tüketimi bir kültür meselesidir”
Çiçek tüketiminin kültür ile ilişkili olduğunu söyleyen Çandır, “Pandemi sebebiyle Türkiye içerisindeki çiçek tüketiminde de bir yavaşlama oldu. Doğal olarak iç piyasadaki fiyatların düşmesine, özellikle çiçekçi esnafının ve üreticinin olumsuz etkilenmesine yol açtı. Bundan sonraki süreçte kontrollü açılımlarla, insanların sosyalleşmesiyle birlikte çiçek tüketiminin artmasını bekliyoruz. 2021 yılında korona virüsün performansına, etkilerine göre bir piyasa oluşacak. Bugünkü koşullar içerisinde endişe ile izliyoruz. Aşının etkili olması ve sosyal hayatın başlaması çiçek tüketimini olumlu etkileyecektir. Burada esas olan aslında bir anlamda da çiçek tüketimi bir kültür meselesidir. Koronanın yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde çiçek tüketimindeki hız düşmüş olsa da, Türkiye’ninki kadar düşmedi” ifadelerini kullandı.

“Kargo fiyatlarının makul seviyelere gelmesi gerekiyor”
İhracatın gelişimi için kargo fiyatlarının düşmesi gerektiğini söyleyen Çandır, “İhracatı geliştirmek için kargo fiyatlarının makul seviyelere gelmesi gerekiyor. Tır ve kargo taşımacılığında önemli derecede fiyat artışı var. Turistler gelip gitmediği için havayolu taşımacılığı geriledi. Bu da uçak kargolarının fiyatını arttırdı. Dünyanın her yerine çiçeklerimizi ulaştırabilmemiz için kargo fiyatlarının makul seviyelere düşmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bulgaristan halkı Türkiye’den gelen çiçekleri çok seviyor”
Çiçek almak için Bulgaristan’dan Antalya’ya gelen müşteri Klinço Petrov, 30 yıldır Türkiye’den çiçek ticareti yaptığını söyleyerek, “Her hafta Bulgaristan’dan Türkiye’ye çiçek almaya geliyorum. 30 yıldır Antalya’dan çiçek alıyorum. Türkiye’de çok güzel çiçekler yetiştiriliyor. Türkiye’yi komşu ülke olduğu için ve taşımacılık kolay olduğu için tercih ettim. Bulgaristan halkı Türkiye’den gelen çiçekleri çok seviyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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