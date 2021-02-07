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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seralarını kontrol ederken maganda kurşunuyla başından yaralandı

İHA

Seralarını kontrol ederken maganda kurşunuyla başından yaralandı

Antalya'da yetiştirdiği ürünleri kontrol etmek için evinin bahçesindeki serada bulunan adam, kimliği belirsiz kişiler tarafından rastgele açılan ateş sonucu başından yaralandı.
Olay önceki gün Serik ilçesi Deniztepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 61 yaşındaki Mustafa Demir ürünlerini kontrol etmek için evinin bahçesindeki seralara gitti. Öğle saatlerinde yaşanan olayda kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar Demir'in başına isabet etti. Talihsiz adam yaşananlar sonrası akrabalarından yardım istedi. Yakınları tarafından hastaneye götürülen yaşlı adamın kafasına isabet eden saçmalar çıkartıldı. Hastane polisi tarafından ifadesi alınan Demir'in sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Emniyet tarafından jandarma ekiplerine bilgi verilirken, olay sonrası jandarma soruşturma başlattı.

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