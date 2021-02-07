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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’e 'dünya' kütüphanesi geliyor

İHA

Kepez’e 'dünya' kütüphanesi geliyor

Cemil Meriç Kütüphanesi’nin yapımını tamamlayan Kepez Belediyesi, dört kütüphane projesinin en büyüğünü Gülveren Mahallesi’ne inşa etmeye hazırlanıyor. ‘Dünya küresi’ mimarisiyle dikkat çeken kütüphanenin temeli bu yıl içerisinde atılacak.
Bu dönem için dört kütüphane projesi vaat eden Kepez Belediyesi, Cemil Meriç Kütüphanesi’nin yapımını tamamladı.Cemil Meriç Kütüphanesi, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasına inşa edildi. Edebiyat müzesi özelliğiyle Antalya’da ilk olan kütüphane, 200 bin kitap kapasitesiyle de kentteki mevcut kütüphanelerin en büyüğü olacak. Kütüphaneyi, yakın bir tarihte kitap kurtlarıyla buluşturacak olan Kepez Belediyesi, dört kütüphane projesinin en büyüğünün de yapımını başlatıyor.

“Üniversitenin hemen yanı başına kütüphane “
Kütüphane projelerinin amiral gemisi, Akdeniz Üniversitesi’nin hemen yanı başındaki Gülveren Mahallesi’ne kazandırılıyor. Kütüphane, Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapıldığı arazinin yanındaki 6 bin 500 metrekare büyüklüğündeki belediye kültürel tesis alanına inşa edilecek. ‘Dünya küresi’ mimari projesiyle kentte estetik bir güzellik kazandıracak olan tesis; bir kütüphanenin çok ötesinde eğitim, kültür ve sanat merkezi olarak planlandı. Üniversite öğrencilerinin bilgiye, kitaba ulaşmasını kolaylaştıracak olan kütüphane; sergi alanı, okuma salonları, çok amaçlı salonu, dijital ortamda araştırma, bilgisayar, ekitaplık imkanları, görme engelliler için kitap dinleme odaları ve çocuk kütüphanesiyle ilçeye değer kazandıran bir eser olacak.

“Büyüğünün de en büyüğü olacak”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ihaleye çıkma hazırlıkları devam eden kütüphanenin temelini bu yıl içerisinde atmayı planladıklarını söyledi.
Gülveren Mahallesi’ne şahane bir kütüphane yapacaklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “DokumaPark’a kazandırdığımız Cemil Meriç Kütüphanesi, 200 bin kitap kapasitesiyle Antalya’nın mevcut kütüphanelerinin en büyüğü olacak. 200 bin kitap kapasitesine sahip olmak az bir şey değil. Bugün şehrimizin kütüphanelerinin kapasiteleri ile mukayese edildiğinde Cemil Meriç Kütüphanesi’nin ne kadar önde olduğu görülür. Şehri, kütüphanelerle donatalım istiyoruz. Bu döneme ilişkin dört tane kütüphane projemiz vardı. Bu projelerin en büyüğü, amiral gemisi Gülveren Mahallemizdeki kütüphane projemiz olacak. Akdeniz Üniversitesi’ne yakın olmasından dolayı çok anlamlı bir proje olacak kütüphaneyi, gençler ve üniversite öğrencileri için bir yaşam alanı olarak tasarladık. Bu güzel yaşam alanları içerisinde gençlerimizi kitap ve bilgiyle buluşturacağız.”

“Kütüphanede neler var”
Bodrum, zemin iki kattan oluşan kütüphanenin kapalı alanı bin 500 metrekare olacak. Zemin katında, sergi, fuaye, bekleme alanı, süreli yayınların (gazete, dergi) okunabileceği okuma salonları, sesli çalışma alanları ile kafeteryanın bulunacağı kütüphanenin 1 katında, halk okuma salonu ve bireysel okuma alanları; 2 katında dijital ortamda araştırma, bilgisayar, ekitaplık, görme engelliler için kitap dinleme odaları ve çocuk kütüphanesi yer alacak. Bodrum katında konferans, seminer ve sergilerin düzenleneceği çok amaçlı salonlar ile atölyelerde yer alacak.

“Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi”
Kepez Kent Meydanı’ndaki millet kıraathanesinin içersinde de bir kütüphane açan Kepez Belediyesi, yine meydan alanına Antalya Genç İş İnsanları Derneği işbirliğiyle Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni kazandıracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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