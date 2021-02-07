Kepez ve Muratpaşa’da kapsamlı alt yapı çalışması Alt yapı 49 milyon TL’ye yenilenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ve Muratpaşa’da kapsamlı bir içme suyu altyapı yenileme çalışmasına başlıyor. İhalesi tamamlanan projede çalışmalara Mart ayında başlanması hedefleniyor. 49 milyon TL maliyet öngörülen proje kapsamında Kepez ve Muratpaşa’da eskiyen içme suyu hatları yenilenecek. Verimlilik ve takip için gereken modernizasyon sağlanacak. Kepez ve Muratpaşalılar daha sağlıklı ve verimli içme suyu alt yapısına kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde başlatılacak kapsamlı çalışma ile eskiyen hatlarda meydana gelen arızaların minimuma indirilmesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve verimli içme suyu hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Bu amaçla iki ilçede eskimiş boru hatları yenilenecek, abone bağlantıları yapılacak, ana sayaçlar takılacak. Çalışma bittiğinde bozulan yollar asfaltlanacak.



“Mart ayında başlıyor”

Mart ayında çalışmaları fiilen başlaması hedeflenen projenin öngörülen maliyeti 49 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. İmalat süreci boyunca 123 km ana hat, 96 km şube yolu ve 19 bin adet abone bağlantısı yapılacak. Parsel girişlerine su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik olarak ana sayaçlar takılacak.



“Alt yapı modernize edilecek”

Sahadaki imalat çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilecek modernizasyon dâhilinde altyapının uzaktan takip standartları da iyileştirilecek. En modern teknolojik donanıma sahip akıllı içme suyu yönetimine imkan tanıyan SCADA sistemini kullanan ASAT, Kepez ve Muratpaşa’da yapılacak çalışmalarda alt yapıyı SCADA sistemine entegre edecek.



“Asbest borular değiştirilecek”

Proje kapsamında öncelikli olarak sıklıkla arıza yapan içme suyu hatlarının yenileri ile değiştirilmesi amaçlanıyor. Bunun için geçmişe dönük olarak taranan veriler ışığında son 5 yıl içinde 50 ve üzeri sayıda onarım yapılan sokaklar listeye alınıyor. Ayrıca eskiden kalma asbest borular da değiştirilerek yerlerine daha sağlıklı standart tip borular döşenecek.



“50 yıllık ihtiyacı karşılayacak”

Tüm imalat ve tadilat işlemi tamamlandığında bölgedeki hatların gelecek 50 yıl boyunca kesintisiz ve sağlıklı şekilde hizmet vereceği öngörülüyor. Çalışmaların 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bu şekilde bir çalışmanın daha önce yapılmadığını, ilk kez hayata geçirildiğini belirten ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri sağlıklı ve verimli bir içme suyu altyapı hizmetinin büyük önem taşıdığını, bunun için gerekenlerin yapıldığını belirttiler. Bundan sonra her sene kademeli olarak yenilemenin sürdürüleceği vurgulandı.

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