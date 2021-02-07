Tarlada drift yapan traktör devrildi: 3 yaralı

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Antalya'da tarlada drift yaparken devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.

Olay, Korkuteli ilçesine bağlı Gümüşlü Mahallesi'nde bir tarlada yaşandı. Durmuş Ali Y. (21), 07 YF 660 plakalı traktörle drift yaparken traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve traktörde bulunan Soner Taş (19) ve R.Ç.D. (14) yaralandı. Yaralı gençler ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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