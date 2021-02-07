Drift yaparken devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Drift yaparken devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

DHA

Drift yaparken devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı


Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tarlada drift yaparken devrilen traktördeki sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.Korkuteli Gümüşlü Mahallesi'ndeki bir tarlada 07 YF 660 plakalı traktörle drift yapan Durmuş A.Y. (21) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve traktördeki S.T. (19) ve R.Ç.D. (14) yaralandı.Yaralı 3 kişi ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ
2021-02-07 13:52:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezar başında 18 yıldır yanan ışık söndü Karanlıktan korkan kızı için mezar çevresine özel aydınlatma sistemi kurdu Aile başka bir eve taşınınca mezarlıktaki ışık kapatıldı
YEREL HABERLER Mezar başında 18 yıldır yanan ışık söndü Karanlıktan ...
21. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER 21. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
Tarlada drift yapan traktör devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarlada drift yapan traktör devrildi: 3 yaralı
Motosiklet camiasından Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Motosiklet camiasından Kızılay’a kan bağışı
Ürdünlü gençten zorla para isteyen kardeşler ortalığı birbirine kattı Kısıtlamadaki kavga pahalıya mal oldu Aldıkları maddenin etkisiyle güçlükle ayakta durabilen ve tehditler savuran kardeşler gözaltına alındı Ürdünlü öğrenci ve iki kardeşe 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Ürdünlü gençten zorla para isteyen kardeşler ortalığı ...
Kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 36 bin 800 TL ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 36 bin 800 TL ceza
Kepez ve Muratpaşa’da kapsamlı alt yapı çalışması Alt yapı 49 milyon TL’ye yenilenecek
YEREL HABERLER Kepez ve Muratpaşa’da kapsamlı alt yapı çalışması Alt ...
Kepez’e 'dünya' kütüphanesi geliyor
YEREL HABERLER Kepez’e 'dünya' kütüphanesi geliyor
(ÖZEL) Deniz polisi, elektronik can kurtarma simidi ile hayat kurtaracak Botla manevra yapılamayan alanlarda kazazedeler için, her türlü zorlu hava koşullarında ilerleyebilen uzaktan kumandalı elektronik can kurtarma simidi devreye giriyor 45 dakika su üstünde kalabilen elektronik can simidi, 200 kilograma kadar olan kişiyi rahatlıkla güvenli bölgeye taşıyabiliyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Deniz polisi, elektronik can kurtarma simidi ...
Aydoğmuş’a imar ve parselasyon müjdesi
YEREL HABERLER Aydoğmuş’a imar ve parselasyon müjdesi
Nostaljik Tramvay hattında elektrikli otobüsler hizmet verecek
YEREL HABERLER Nostaljik Tramvay hattında elektrikli otobüsler ...
Seralarını kontrol ederken maganda kurşunuyla başından yaralandı
YEREL HABERLER Seralarını kontrol ederken maganda kurşunuyla ...
Cari açığı azaltacak formül: ‘Yöresel ürünler’
YEREL HABERLER Cari açığı azaltacak formül: ‘Yöresel ürünler’
Müzik yarışmasında heyecan cazla devam ediyor
YEREL HABERLER Müzik yarışmasında heyecan cazla devam ediyor
(Özel) Alanya’da at üstünde deniz keyfi Güneşi fırsat bilerek atlarla sahile indiler, renkli görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Alanya’da at üstünde deniz keyfi Güneşi fırsat ...
Korona virüsü yenen Başkan Böcek’in oğluyla sabah yürüyüşü
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen Başkan Böcek’in oğluyla sabah ...
Antalya’nın 2021 yılı çiçek ihracatı hedefi 60 milyon dolar Avrupa’da en çok tercih edilen çiçek karanfil oldu
YEREL HABERLER Antalya’nın 2021 yılı çiçek ihracatı hedefi 60 milyon ...
Yaşamını, Parkinson hastası eşine ve otizmli oğluna adadı
YEREL HABERLER Yaşamını, Parkinson hastası eşine ve otizmli oğluna ...
Zehir akan Düden Çayı için çevre komitesi kuruldu
YEREL HABERLER Zehir akan Düden Çayı için çevre komitesi kuruldu
Falezlerden 'ölüme' olta
YEREL HABERLER Falezlerden 'ölüme' olta
"Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" dedi, tutuklandı Antalya'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER "Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" dedi, ...
Antalya'da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Yüzündeki yara sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi
YEREL HABERLER Antalya'da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar ...
Alanya'da pedallar çevrildi
YEREL HABERLER Alanya'da pedallar çevrildi
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı tamamlandı
YEREL HABERLER Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı ...