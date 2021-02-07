En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda karşılaştığı Ilgın Uğur Spor’a set vermedi.

Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmada, Korkuteli Belediyespor, Ilgın Uğur spor’u 2517, 2517, 2520’lik setlerle 30 mağlup etti.Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 12 maç sonunda 27 puan ile 3’üncü sırada yer alırken, Ilgın Uğur spor 4 puan ile son sırada yer aldı.

Karşılaşmayı Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek’te tribünden izledi. Maç sonu Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, her iki takımada başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.