Dünya Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile organize edilen Grand Prix Yol Bisikleti Yarışları'nın Gazipaşa etabı tamamlandı. Yarışların Gazipaşa etabına 16 ülkeden 170 sporcu katıldı.

Gazipaşa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen yarışların startı saat 10.00’da GazipaşaAlanya Havalimanı’nda verildi. Toplamda 16 ülkeden 170 sporcunun katıldığı yarışların ikinci gününde sporcular, AntalyaMersin D 400 karayolu boyunca pedal çevirdi. Havalimanı içerisinden başlayan yarışlarda Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gazipaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ertuğrul Yıldız damalı bayrağı sallayarak Gazipaşa Alanya Havalimanı içerisinde startı verdi.

D400 karayolundan Güneyköy mahalle kavşağı ile Aydap bölgesi arasında 4 tur dönerek devam eden yarış, Kahyalar Hali önünde saat 14.00’te son buldu. 160 km’lik yolda yarışan sporculardan 225 numaralı forması ile Belez Belarus takımından Tsishkov Roman birinci olurken, Türk ekibi olan Spor Toto Cycling Team takımından 71 numaralı forması ile Stash Menyr ikinci oldu. Üçüncülüğü ise 31 numaralı forması ile Mazowse Serce Polski takımından, Banaszek Alan elde etti.

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