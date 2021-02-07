Antalya'da denizde köpek balığı ölüsü bulundu Açıkta ölü olarak bulunan boz camgöz cinsi köpek balığı, kıyıya sürüklenmemesi için balıkçı tarafından bağlandı Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Zararsız denizin çöpçüleri olarak bilinirler" "Nesli tükenmeyle karşı karşıyadır, av araçlarıyla yakalanırsa yaşam alanına geri bırakılmalıdır"

Antalya'da Konyaaltı Sahili açıklarında yaklaşık 1 metre boyunda ‘boz camgöz’ cinsi köpek balığı ölüsü bulundu.



Antalya'da av için denize açılan balıkçılar hareketsiz bir köpek balığı gördü. Balıkçılar yaptıkları kontrolde balığının öldüğünü belirledi. Balıkçılar, köpek balığının sahile vurup vatandaşların tedirgin olmaması için iple baş ve kuyruğundan bağladı. Ardından balıkçı, açığa açılıp boz camgöz cinsi köpek balığını imha etti. Güvenli noktaya aldığı köpek balığını cep telefonu ile görüntüleyerek çeken balıkçı, “Camgöz cinsi avlanması yasak olan köpek balığını denizde ölü olarak buldum. Sahile doğru sürükleniyordu. İnsanlar tedirgin olmasın diye aldım tekneye bağladım. Akşamüstü denize açılacağım, ağlarımı bırakacağım, köpek balığını bir şekilde imha etmeye çalışacağım. Bugünlerde Antalya köpek balığı istilasına uğramış durumda sahilde yüzen arkadaşların dikkat etmelerini öneriyorum.” açıklamasında bulundu.



"Nesli tükeniyor"

Boz camgöz köpek balığı cinsi hakkında bilgiler veren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, “Köpek balığının altı solungaç yarıklı boz camgözdür. Bunlar derinde yaşar, kıyıya pek yanaşmazlar. Ancak geceleri yüzeye doğru çıkabilir. Zararsız denizin çöpçüleri olarak bilinirler. Çok büyüyen bir köpek balıklarıdır. Yaşamları boyunca 2050 arasında yavru verebilirler. Muhtemelen bunlar balıkçıların ağlarına yakalandı ve öldü. Balıkçıda yasak tür olduğunu bildiği için denize ölüsünü bıraktı.” dedi.



"Yaşam alanlarına geri bırakın"

Köpek balıklarının hızla nesillerinin tükendiğini belirten Gökoğlu, balıkçıların bu hayvanları yakaladıkları zaman zarar vermeden yaşam alanlarına geri bırakmasını istedi.

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