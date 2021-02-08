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Balık fiyatı, halden çıktıktan sonra 2'ye katlanıyor

DHA

Balık fiyatı, halden çıktıktan sonra 2'ye katlanıyor


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balık fiyatlarının halden çıktıktan sonra 2 kat arttığına dikkati çekerek, "Dışarda bir balığın kilosu 60 lirayken biz 30 liraya veriyoruz. Arada 30 lira fark var. Vatandaş buraya gelirse balığı daha ucuza alacak" dedi.
Son günlerde gündemde olan fahiş fiyat ve stokçuluk, balığı ve balıkçıları da etkiledi. Taze ve ucuz balık almak için Antalya Balıkçı Barınağı'na akın eden vatandaşlar ve balıkçılar, düzenlenen mezatta ucuza balık almak için kıyasıya yarıştı.
Günde en az 50 çeşit balığın geldiği Antalya Balıkçı Barınağı'nda pandemiden dolayı hafta içi her gün saat 05.30'da mezat yapılıyor. Tonlarca balığın kasalarla satıldığı mezata, balıkçıların yanı sıra, taze ve kaliteli balık almak isteyen vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. Ucuz balık almak isteyen balıkçı ve vatandaşlar mezatta kıyasıya pazarlığa ortak oluyor.
TÜRÜNE GÖRE AYRILIYOR
Günde 15-16 saat denizde balık avlayan balıkçılar, teknelerine doldurdukları balıkları gece saatlerinde hale getirerek tür, cins, boyut olarak ayırıyor. Kasalara yerleştirilen balıklar mezata hazır hale getirilirken, hem balıkçılar hem de vatandaşlar taze balık almanın hesabını yapıyor.
Mezatta kasa usulü satılan ve ağırlığı en az 10 kilogram olan balıklar uygun fiyata alıcısını bekliyor. Mezatta vitrine çıkartılan balığın türü söylendikten sonra art arda fiyatlandırılıyor. Alıcılar kendi aralarında kıyasıya mücadele ederek en iyi teklifi vermeye çalışıyor. En yüksek teklifi veren alıcı ise balığın sahibi oluyor.
TALEP ÇOK FAZLA
Balık mezatının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sadece hafta içi yapıldığına dikkat çeken Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Hafta içi her gün mezatımız devam ediyor. Saat 05.00'te başlıyor. Hafta sonu yasak olduğu için cuma günü yapıyoruz ve çok kalabalık oluyor. Hafta sonu normal marketler, balıkçılar açık olduğu için, balıkçı esnafımız cuma gününden balıklarını alıyor. Talep de çok fazla. Hafta sonunun yoğunluğu hafta içine kaydı. Balığımız da var. Balıktaki B12 koronavirüse karşı iyi geliyor. Hem koronavirüse hem de kalp damar sağlığına iyi geldiğini uzmanlarımız da açıkladı. Bunun tüketim üzerine faydası da oldu" dedi.
BALIK BOL
Balıkçı barınağında hesaplı ve pahalı balık da olduğunu dile getiren Demir, "Balığımızdaki fiyatlar kalite kalite, çeşit çeşit değişiyor. İsteyene her bütçeye göre balığımız mevcut. Şu an balık da bol. Müşteri de var. En çok istavrit, kupez, gibi balıklar tercih ediliyor. Olmayan balığımız yok" diye konuştu.
'YÜZDE 100 FİYAT FARKI VAR'
Tüketicinin balıkçı barınağına gittiğinde fiyat farkını kendi gözleriyle göreceğine dikkat çeken Demir, "Tüketici buraya geldiğinde, burada aldığı balığın fiyatıyla dışarıdan aldığı fiyatın arasındaki farkı kendisi bizzat görecektir. Görmesi, onu bilmesi, vatandaşın gelmesiyle olur. Çok fark oluyor. Yüzde 100 olan da var yüzde 50 olan da. Burada kasasını 100 liraya aldığı balığı, dışarıda kilosunu 30 liraya alıyor olabilir. Gelsinler farkı kendileri görsünler. Dışarıda bir balığın kilosu 60 lirayken biz aynı balığı 30 liraya veriyoruz. Arada 30 lira fark var. 50 liraya verdiğini 20-25 liraya veriyoruz. Vatandaş buraya gelirse balığı daha ucuza alacak. Burada bir kasa çipuranın fiyatı 250 lira, kilosu 25 liraya geliyor. Dışarıda aynı balığın kilosu 50 lira" dedi.
BİR KASA KAYA LEVREĞİ 370 LİRA
Taze balık almak için balıkçı barınağına geldiğini belirten Osman Kızıldemir, "Şu an en sağlıklı doğal besin balık. Bugün ailemle buraya geldim. Onlar da buraya gelmeyi çok seviyor. Burası balık alırken hem daha karlı oluyor hem de taze oluyor. Bir kasa kaya levreği aldım, bana toplam maliyeti 370 TL oldu. Bunu balıkçıdan alsak en kötü 500 TL vermiş olacaktık" diye konuştu. Babasıyla sabahın erken saatinde balıkçı barınağına gelen 8 yaşındaki Ceren Kızıldemir, "Balığı çok sevdiğim için ben de babamla sabah saatlerinde buraya geldim. Balıklar burada taze ve sağlıklı. Evde çok fazla balık tüketiyoruz" dedi.
'BİR KASA MERCAN 80 LİRA'
Balıkçı barınağına sabahın ilk saatlerinde gelen Nurten Bulgur, "Her zaman balığı buradan alıyorum. Taze oluyor ve gayet memnun kalıyoruz. Burada aldığımız balıkları temizletebiliyoruz. Balıklarımızı aldık, hafta sonunda ihtiyacımızı karşılayacağız. Bir kasa mercan balığını 80 liraya aldım. Dışarıdan almadığım için fiyatını bilmiyorum. Biz her zaman burayı tercih ediyoruz" diye konuştu.
MERCAN 80, İSTAVRİT 50, ÇİPURA 250, KAYA LEVREK 370 TL
Antalya Balıkçı Barınağı'nda 10 kiloluk bir kasa istavrit ve kupez, büyüklüğüne göre 50-100, kefal 80-150, mercan 80, çipura 250, kaya levreği ise 370 TL'den alıcı buluyor.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-02-08 09:52:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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