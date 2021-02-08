Kaş'ta balon balığı zehirlenmesi iddiası, Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarındaki bir gemi personelinin yedikleri balon balığından zehirlendiği, bir kişinin de öldüğü yönündeki iddiaları yalanlayan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Sağlık Bakanlığı'nın da mesajı paylaşan kişi hakkında inceleme başlattığını söyledi.

Kaş ilçesinde dün Kamil Yüceoral adlı kullanıcının sosyal medyadan 'Kaş açıklarında demirlemiş olan gemide mürettebatın tuttuğu balon balıklarını yiyenlerin zehirlendiği, bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda personelin de hastanede komada olduğu' yönünde paylaşım yaptı. Kısa sürede yayılan paylaşım korku ve paniğe neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, sosyal medyada yayılan haberin yalan haber olduğunu belirterek, "Öyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığı da bu iddiayı ortaya atan kişi hakkında inceleme başlattı. Balon balığı zehirlenmesine ilişkin ne bir başvuru, ne de bu konuda bir yardım talebi yok. Asparagas bir haber. Hem başhekim hem ilçe sağlık müdürümüzle görüştüm ve tamamen asılsız bir haber" dedi.

Kaş ilçesine komşu Demre ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ve bölgede balon balıkları üzerine de çalışmalar yapılan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü yetkilileri de sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili yaptıkları araştırmalarda bilgilerin doğruluğunu teyit edemediklerini açıkladı. Yetkililer, normalde bu tür bir vaka olduğu zaman kendilerine de bildirildiği ve böyle bir bilgilendirmenin de olmadığını dile getirdi.

112'ye gelen böyle bir ihbar olmadığını belirten Antalya Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür ise hastanelerde de böyle bir bilgi ve hasta olmadığını dile getirdi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-02-08 11:37:01



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