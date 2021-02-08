Panelvan minibüsle caddede drift yaptı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da kısıtlama saatlerinde bir sürücünün panelvan minibüsüyle drift yaptığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde dün sokak kısıtlamasına rağmen trafiğe çıkan kimliği belirsiz sürücü, panelvan minibüsüyle korku dolu anlar yaşattı. Trafik akışının olduğu caddenin kenarında aracıyla drift yapan sürücüyü çevredekiler korku dolu gözlerle izlerken, diğer sürücüler de olası bir kazaya karışmamak için araçlarını sağa çekip bekledi. Drift yapan sürücünün o görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2021-02-08 12:23:24
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