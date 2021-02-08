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Ocak ayı yağışları sevindirdi

DHA

Ocak ayı yağışları sevindirdi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)OCAK ayı yağışları, ülke geneli normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Normaline göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre de yüzde 53 artış yaşandı. Yağış miktarı, Trakya, Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normaline göre yüzde 100'den fazla arttı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü'nün 'Alansal Yağış Raporu' ile İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nün 'Ortalama Sıcaklıkların 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi' 2021 yılı Ocak ayına ait raporlar yayımlandı. Rapora göre, Ocak ayında yağışlar, ülke geneli normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.
YAĞIŞ ORTALAMASI 93.8 MM
Ocak ayında 93.8 mm yağış kaydedilirken, normali 65.8 mm (1981-2010) ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 61.3 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 53 artış meydana geldi.
ARTIŞ ORANI BİRÇOK İLDE YÜZDE 100'Ü GEÇTİ
Raporda en fazla yağış gerçekleşen bölgelere bakıldığında, Ocak ayı yağışları özellikle Marmara Bölgesi'nde önemli ölçüde artış gösterdi. Yağışlar Trakya, Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normallerine göre yüzde 100'den fazla artarken, Erzurum'un kuzey kesimlerinde ise yüzde 60'ın üzerinde azalma gerçekleşti.
IĞDIR EN AZ, HATAY EN FAZLA YAĞIŞ ALAN İL
Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Samsun ve Trabzon normallerinin altında yağış aldı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, Kırklareli, Osmaniye ve Tekirdağ normallerinin iki katından fazla yağış alan iller oldu. En az yağış 22 mm ile Iğdır'da, en fazla yağış ise 239 mm ile Hatay'da kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 37 ile Ardahan'da gerçekleşti.
MARMARA'DA SON 40 YILIN EN YÜKSEK İKİNCİ YAĞIŞI
Marmara Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 160 mm oldu. Normali 76.2 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 76.2 mm olduğu belirtilerek, yağışlarda normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleştiği ve bölgenin son 40 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı yağışını aldığı açıklandı.
EGE'DE ARTIŞ YÜZDE 100'Ü AŞTI
Ege Bölgesi'nde Ocak ayı yağış miktarı 133 mm ölçüldü. Normali 81.1 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 52.8 mm olduğu belirtilerek, yağışlarda normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleştiği açıklandı.
AKDENİZ'DE YÜZDE 39 ARTIŞ
Akdeniz Bölgesi Ocak ayı yağış miktarı 146 mm oldu. Normali 104.8 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 115.6 mm olan Akdeniz'de yağışlar normaline göre yüzde 39, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 26 arttı.
İÇ ANADOLU'DA YÜZDE 37 ARTIŞ
İç Anadolu Bölgesi Ocak ayı yağışı 52.7 mm ölçüldü. Normali 38.5 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 37.5 mm olan İç Anadolu'da yağışlar normaline göre yüzde 37, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 41 artış gösterdi.
KARADENİZ'DE YÜZDE 7 ARTTI
Karadeniz Bölgesi Ocak ayı yağışı 66.8 mm ölçüldü. Normali 62.4 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 64.8 mm olan bölgede yağışlar normaline yüzde 7, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre 3 artış gerçekleşti.
DOĞU ANADOLU'DA ARTIŞ YÜZDE 38
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 71.2 mm oldu. Normali 51.7 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 38.0 mm ölçülen bölgede, yağışlar normaline göre yüzde 38, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 87 arttı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YÜZDE 25 ARTIŞ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 100.6 mm ölçüldü. Normali 80.5 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 75.5 mm olan Güneydoğu'da yağışlar normaline göre yüzde 25, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 33 arttı.
SICAKLIK ORTALAMASI DA ARTTI
Ortalama Sıcaklıkların 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi Raporu'na göre ise ortalama sıcaklıklar ülkemizin kıyı kesimleri, Trakya çevresi, Güneydoğu Anadolu bölgesi çevrelerinde genelde mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Uzun yıllar Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.7 derece iken, 2021 Ocak ayı 5.4 derece ölçüldü. Ocak ayında en düşük sıcaklık eksi 34.5 dereceyle Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 28.8 dereceyle Cide'de tespit edildi.
BÖLGERE GÖRE ARTIŞ
Bölgelere göre ise sıcaklık ortalaması şöyle; uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5.1 derece olan Marmara'da, Ocak ayı 8.2 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması 6.3 derece olan Ege'de, Ocak ayı 8.6 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması 7.4 derece olan Akdeniz'de, Ocak ayı 9.6 dereceye çıktı. Uzun yıllar ortalaması eksi 0.9 derece olan İç Anadolu'da, Ocak ayı 2.5 dereceye yükseldi. Uzun yıllar ortalaması 2.8 derece olan Karadeniz'de, Ocak ayı 6.2 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması eksi 4.8 derece olan Doğu Anadolu'da, Ocak ayı eksi 2.7 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması 4.4 derece olan Güneydoğu'da, Ocak ayı 6.7 dereceye yükseldi.
72 MERKEZDE EKSTREM SICAKLIK
2021 yılı Ocak ayı ekstrem sıcaklık değerlendirmesine göre ise 72 merkezde yeni ekstrem sıcaklık gerçekleştiği belirtildi. Ekstrem sıcaklık farkının en fazla yaşandığı Ocak ayı en yüksek sıcaklık ve uzun yıllar ortalamasına göre en yüksek derece farkı yaşanan ilk 10'daki merkezler ise şöyle: Cide 5.3 derece fark, 28.8 derece sıcaklık. Sivas 4 derece fark, 18.6 derece sıcaklık. Göksun 3.6 derece fark, 17.5 derece sıcaklık. Gemerek 3.4 derece fark, 19.4 derece sıcaklık. Çorum 3.1 derece fark, 20.6 derece sıcaklık. Boğazyılan 2.8 derece fark, 20.3 derece sıcaklık. Tosya 2.6 derece fark, 17.2 derece sıcaklık. Çankırı 2.6 derece fark, 17.6 derece sıcaklık. Rize 2.6 derece fark, 26.6 derece sıcaklık. Amasya 2.2 derece fark, 23.5 derece sıcaklık. Merzifon 2.2 derece fark, 20.2 derece sıcaklık.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-02-08 13:01:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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