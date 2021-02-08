Ulaşım Çözümleri çevrimiçi çalıştayda konuşuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, MAtchUP projesi kapsamında sunulan kent içi ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin yaygınlaştırılması için “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Çalıştayı”nı çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.



Çalıştaya; Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planı (SUMP) çalışmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri, Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Bulunan Gaziantep, Malatya, Muğla ve Adana Büyükşehir Belediyeleri ile MAtchUP Şehirler Ağı Katılımcı Belediyeler, Antalya İlçe Belediyeleri, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katıldı.



“Ulaşım çözümleri uygulamaları anlatıldı”

Çevirimiçi düzenlenen çalıştayın ulaşımda sürdürülebilirlik için teknik, idari ve finansal kapasitelerin güçlendirilmesine, sektörler arası diyalog ve stratejik iş birliğine, iyi uygulamaların ve modellerin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor. Çalıştayda; MAtchUP Projesi ulaşım ortağı Taysim Proje’den Dr. Taylan Engin ve Dr. Metin Mutlu Aydın, Sürdürülebilir Ulaşımda Kentsel Mobilite ve MAtchUP Projesi Ulaşım Çözümleri Uygulamalarını aktardı.



“Sorunlar ve eksikler paylaşıldı”

Çalıştayda katılımcılar ise yayalaştırma, bisiklet yolları, elektrikli ulaşım sistemleri, ulaşım türleri arası entegrasyon gibi projelerin mevcut Ulaşım Ana Planlarına entegre edilmeye çalışıldığında yaşanan sorunlar ve kapasite eksiklikleri gibi konuları paylaştı. Katılımcılar, SUMP (Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planları) konseptinin ulaşımla ilgili problemleri çözme konusunda teşvik edici özelliği olduğunu belirtti.



“Politik istek ve destek ihtiyacı”

Katılımcılar Türkiye’nin, Avrupa Birliği aday ülkesi için 2016 yılında SUMP’ların fonlarla desteklendiğini ancak bu planları hazırlamak için politik istek ve desteğe ihtiyaç duyulacağını ayrıca SUMP literatürünü takip etmek için teknik kapasite engeli problemlerinin öncelikli olarak ortadan kalkması gerektiğini de vurguladı. SUMP’ların Ulaşım Ana Planlarını, Lojistik Ana Planlarını ve Arazi Kullanım Planlarını kendi altında birleştirip geliştirerek Şehirlerin Ulaşımının Sürdürülebilir hale getirileceği vurgusu yapıldı.



“Ulaşım vizyonunu geliştirecek”

Antalya Büyükşehir Belediyesi de sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile kentte herkes için erişilebilir, emniyetli, güvenli, hava ve gürültü kirliliğini azaltan, uygun maliyetli ulaşım türlerinin arttırılması ve kentsel çevrenin iyileştirilmesi, kent halkının yaşam kalitesinin daha da arttırılmasını planlıyor. STK’lardan, meslek odalarından, üniversitelerden ve yerel yönetimlerden SUMP hazırlıklarında yer alan çalışanların geçmiş deneyim ve bilgi birikimlerini bir çatı altında toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi sürdürülebilir ulaşım vizyonunun geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.



“İhtiyaca yönelik çözümler”

Eşitlikçi, erişilebilir, insan odaklı ve çevreci ulaşım pratikleri ve politikalarının yaygınlaşmasını hedefleyen ve destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, yereldeki ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilip uygulanması için çalışmalar gerçekleştirecek. Hedeflerinden biri de sürdürülebilir ulaşım konusunda aksiyonlar alabilmek olan MAtchUP Projesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi STK’ları, özel sektör temsilcilerini ve vatandaşı bir araya getirerek sürdürülebilir ulaşım yaklaşımını benimsetmeyi ve bu uygulamaları ulusal ölçekte hayata geçirmek için çalışmalar planlamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.