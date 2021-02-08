Kemer Kuzdere’de alt yapı çalışması sürüyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Kemer ilçesi Kuzdere mahallesi Çaybaşı mevkiinde alt yapı çalışmasını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kemer İlçesi Kuzdere Mahallesi'nin imar planını onaylanmasının ardından başladığı alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri tarafından etap etap yapımı süren çalışmalar ile Kuzdere Mahallesi’nin tamamını kapsayacak olan çalışmalar sonucunda alt yapı sorunu çözüme kavuşmuş olacak. Altyapı çalışması önümüzdeki günlerde tamamlanarak Kemerli vatandaşların hizmetine sunulacak.

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