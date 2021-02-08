Antalyaspor'da genel kurul ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yarın gerçekleşmesi planlanan genel kurul 23 Şubat tarihine ertelendi.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hesapçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla genel kurulun ertelendiğini duyurdu.

Hesapçıoğlu, Antalyaspor A.Ş. olarak, 19 Ocak 2021 tarihinden bu yana Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı önderliğinde başkan adayı ve yeni oluşacak yönetim kurulu ile ilgili uzlaşı çağrıları yapmaya devam ettiklerini hatırlattı.

Bu süre içerisinde yapılan tüm görüşme ve çağrılara rağmen şehirden yeni başkan adayı ve oluşturacağı yönetim kuruluyla ilgili beklentinin gerçekleşmediğinin altını çizen Emin Hesapçıoğlu, " Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu olarak; 9 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirmeyi planlayıp duyurduğumuz genel kurulun tek gündem maddesinin başkan ve yönetim kurulu seçimi olması nedeniyle, birleşiminin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdik. Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu’nun en doğru isimlerden oluşması adına gerekli süreyi sağlamak amacıyla genel kurulumuzun 23 Şubat Salı günü yapılamasına karar vermiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.