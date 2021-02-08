Antalyaspor'da genel kurul ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yarın gerçekleşmesi planlanan genel kurul 23 Şubat tarihine ertelendi.
Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hesapçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla genel kurulun ertelendiğini duyurdu.
Hesapçıoğlu, Antalyaspor A.Ş. olarak, 19 Ocak 2021 tarihinden bu yana Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı önderliğinde başkan adayı ve yeni oluşacak yönetim kurulu ile ilgili uzlaşı çağrıları yapmaya devam ettiklerini hatırlattı.
Bu süre içerisinde yapılan tüm görüşme ve çağrılara rağmen şehirden yeni başkan adayı ve oluşturacağı yönetim kuruluyla ilgili beklentinin gerçekleşmediğinin altını çizen Emin Hesapçıoğlu, " Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu olarak; 9 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirmeyi planlayıp duyurduğumuz genel kurulun tek gündem maddesinin başkan ve yönetim kurulu seçimi olması nedeniyle, birleşiminin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdik. Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu’nun en doğru isimlerden oluşması adına gerekli süreyi sağlamak amacıyla genel kurulumuzun 23 Şubat Salı günü yapılamasına karar vermiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.