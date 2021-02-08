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Gurbetçiler turizm sektörünün kurtarıcısı oldu Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz: "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ekonomiye kattığı değer görmezden gelinemez" Korona, turizm sektörünü 30 yıl geriye götürdü Pandemide Antalya 3 milyon 444 bin 426 turist ağırladı Ruslar, pandemi döneminde de zirveyi kimseye kaptırmadı 2020 yılında Antalya’ya 1 milyon 509 bin Rus turist geldi

İHA

Gurbetçiler turizm sektörünün kurtarıcısı oldu Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz: "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ekonomiye kattığı değer görmezden gelinemez" Korona, turizm sektörünü 30 yıl geriye götürdü Pandemide Antalya 3 milyon 444 bin 426 turist ağırladı Ruslar, pandemi döneminde de zirveyi kimseye kaptırmadı 2020 yılında Antalya’ya 1 milyon 509 bin Rus turist geldi

2020 yılının resmi verilerine göre, Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 15 milyon 826 bin 266 iken Antalya’ya 3 milyon 444 bin 426 turist geldi. Turizmin geriye gittiğine vurgu yapan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ekonomiye kattığı değerin görmezden gelinemeyeceğini söyledi.
Korona virüsün en çok etkilediği sektörlerden olan turizm sektörü toparlanmaya çalışıyor. Antalya ise tek başına bu yıkımdan az zararla çıkarak parlayan bir yıldız haline geldi. Turistler korona sürecinde tatillerini paket turlar ile yaparken, korona virüsün dünya ekonomisine verdiği zarar kendini göstermeye başladı. Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden olan turizm, ülkelere büyük ekonomik kayıplar yaşatırken Antalya bu süreçte daha az zararla ayakta kalmayı başardı.

“Turizmin yükselen yıldızı olarak payımıza düşeni aldık”
Türkiye’nin 22,5 milyar dolar turizm gelirinden olduğunu söyleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Dünya turizm örgütü (UNWTO) uzmanları geçen ay Madrid ‘te yaptıkları toplantıda turizmde 2020 yılında yaşanan turist kaybının yüzde 74 olduğunu, 1 milyar üzerinde insanın seyahatini gerçekleştiremediğini ve 1 trilyon doların üzerinde gelir kaybı olduğunu ve bu yaraları sarıp eskiye dönmenin en erken 2022 yılında gerçekleşeceğini belirttiler. Sürecin uzaması halinde 120 milyon turizm çalışanının işini kaybetme tehlikesi bulunuyor. Böylesine büyük yıkımdan bizde turizmin yükselen yıldızı olarak payımıza düşeni aldık. Ülkemiz, geçen yıl 2019 yılına kıyasla yaklaşık 36 milyon turistin gelmemesi nedeni ile 22,5 milyar dolar turizm gelirinden oldu” diye konuştu.

“Gurbetçiler kurtarıcı oldu”
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ekonomiye kattığı değerin görmezden gelinmeyeceğini söyleyen Recep Yavuz, ”Sahnede birkaç yıldır yeni bir aktör var. Türk Vatandaşlar. Korona sürecine kadar yurt dışından yılda yaklaşık 500 bin Türk Vatandaşı Antalya otellerinde tatil yapıyordu. Bu sene birçok engelle karşılaştıkları için düşüş hissedilir derecede oldu. Yine de yabana atılacak bir sayı değil. Bu sayıya bir de yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçmiş olmakla birlikte her yıl Türkiye’ye gelen on binlerce kişiyi eklersek, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve özellikle yeni kuşak tatilci vatandaşlarımızın oluşturduğu büyük desteği daha net görebiliriz” şeklinde konuştu.

“Korona sürecinde turist kendisini güveneceği tur operatörünün himayesine bıraktı”
Yavuz, "2020 yılında Antalya’ya gelen 3 milyon 444 bin 426 yolcunun yaklaşık yüzde 90’ı tur operatörünün paket turları ile geldi. Bu rakam geçtiğimiz senelerde yüzde 8085 civarındaydı. Korku ve güvensizliğin yükseldiği korona sürecinde turist kendisini güveneceği tur operatörünün himayesine bıraktı. Turist, bu tarz zor durumlarda karşısında muhatap arar, o da kendi tur operatörüdür. 2020 yılının mart ayında Korona volkanı dünya genelinde püskürmeye başladığında milyonlarca kişi sokaklarda kalmış, ancak tur operatörlerinin girişimi ile ülkelerine geri dönebilmişlerdi. Hasta olanlar, karantinaya girenler haftalarca, tur operatörlerinin ve acentelerin girişimleri ve çabaları ile sağ salim ülkelerine gönderildi. Bu da, çok büyük maddi ve manevi fedakarlıklar ile mümkün oldu. Geçtiğimiz yıllarda Antalya’ya 1,5 milyonun üzerinde turist getiren acenteler 2020 yılında bu sayının dörtte birini bile göremediler. Hedeflerini 2019 sayılarının üzerine koyarak yapılanan acenteler, korona darbesi ile 1015 yıl önceki kapasitelerine geri döndüler. Yüzbinlerce acente çalışanı kısa çalışma ödeneği ile yılı zar zor bitirdi. Ve en önemlisi belirsizlik sürüyor ve önümüzdeki süreç koca bir kara delik gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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