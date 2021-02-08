Kar olmayınca kartonla kayıp eğlendiler



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarım işiyle uğraşan Suriyeli ailelerin çocukları, bir yamaca serdikleri branda üzerinde kartonlarla kayıp eğlendi.

Serik'e bağlı Üründü Mahallesi Kocadayılar mevkiinde tarım işiyle uğraşan Suriyelilerin çocukları bir yamaca branda serip, altlarına aldıkları kartonlarla kayarak eğlendi. Çocukların en büyüğü olan 14 yaşındaki Fayat Kubaysis, kar görmedikleri için bu şekilde kaydırak yaptıklarını söyledi. Kubaysis, "Bütün arkadaşlar birleştik buraya kaydırak yaptık. Burada oyun oynayacak topumuz, sahamız yok. Hiçbir şeyimiz yok onun için aklımıza böyle bir fikir geldi. Brandayı getirip kaydırak yaptık" dedi. Çocuklar hayatlarında hiç kar görmediklerini söylerken, bu konuda yetkililerden yardım istediklerini aktardı.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-02-08 16:15:36



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