Panelvan minibüsle caddede drift yaptı (2)

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MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNE 6 BİN 700 LİRA CEZA

Kepez'e bağlı Habipler Mahallesi'nde cadde kenarında panelvan minibüs ile drift yapan sürücüye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Şubesi'ne bağlı ekipler, sokak kısıtlamasını ihlal edip, can ve mal güvenliğini de tehdit ettiği gerekçesiyle 6 bin 700 lira para cezası uyguladı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-02-08 16:26:28



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