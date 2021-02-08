Kendini otomobile kilitleyip, tetiğe bastı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bunalıma girdiği belirtilen E.A. (37), arkadaşına "Kardeşim size emanet" dedikten sonra kendini otomobile kilitleyip, tabancayla karnına ateş etti. Yaralı halde otomobilinin kapısını açan E.A., hastanede tedaviye alındı.Olay, saat 15.30 sularında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma giren E.A. otomobilini arkadaşının yanında durdurup kendini araca kilitledi. Ardından yanındaki tabancayı karnına dayayan E.A., arkadaşına, "Kardeşim Z. size emanet" dedikten sonra tetiği çekti. Karnından yaralanan E.A., ardından otomobilin kapısını açıp, yere düştü.İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan E.A., Antalya Eğitim ve Aştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.E.A.'nın bir süre önce nişanlandığı ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-02-08 17:25:30



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